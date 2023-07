Gema López no se queda atrás: así se reinventa tras "Sálvame"

Gema López se reinventa tras Sálvame: te mostramos todos los detalles de su trabajo fuera de las cámaras. Gema López vive una nueva etapa profesional. Lejos de la pequeña pantalla, la periodista está centrada en su firma de moda Ne & Nu.

Mientras sus excompañeros de Sálvame han viajado a Miami y México para buscar trabajo, un periplo que se podrá ver próximamente por Netflix, Gema no se ha quedado con los brazos cruzados y sigue trabajando duro, aunque de momento, lejos de la televisión. De hecho, a estas alturas del verano, la periodista aún no se ha ido de vacaciones. Algo que parece no importarle en absoluto:

"Sí, a estas alturas del verano y yo sigo trabajando en Ne & Nu, pero a pesar de todo… es un día bonito", ha escrito la periodista en sus redes, mostrando una gran sonrisa.

Gema López no se ha ido de vacaciones porque se encuentra trabajando en su firma de moda Ne & Nu.

Desde hace años, Gema López ha usado las redes sociales para mostrar sus looks. Al principio, con ropa de varias firmas que la vestían desde hace un tiempo, la única marca que aparece es Ne& Nu, la cual fue creada por ella.

Fue un proyecto personal que lanzó en marzo de 2021 y en el que se ha volcado tras el final del show Sálvame. La periodista, como buena influencer, sube videos luciendo las prendas, mostrando como quedan, y da ideas para combinarlas y llevarlas tanto de día como de noche.

Además, en esta faceta de empresaria, está muy pendiente de sus posibles clientes, a quienes les contesta en las redes todas sus dudas. Tal y como ha comentado Gema López a una de sus seguidoras, de momento las prendas solo están a la venta online.

Gema López no fue una de las caras conocidas de Sálvame seleccionada para participar en el reality que Netflix hará en los próximos días. Por el contrario, la producción ha elegido a Maria Patiño, Belen Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés, Lydia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos y Victor Sandoval.

Mientras todos estos colaboradores comenzaron esta nueva aventura televisiva en Estados Unidos, los rumores de que Gema podría fichar por Antena 3 van en aumento. La periodista ya confesó que no va a echar de menos el programa y que espera que vengan cosas buenas a la brevedad. Gema muestra su look para salir a trabajar.

Gema López, reconocida por su trabajo en Antena 3 en el programa Dónde estás corazón, compartió escenario con Patiño y Chelo durante su tiempo allí. Cabe destacar que un número creciente de colaboradores de Mediaset han dado el salto a Atresmedia, otra importante cadena televisiva.

Las seguidoras de esta talentosa conductora anhelan su regreso a la pantalla chica. En su muro, se pueden leer mensajes cariñosos y apasionados como:

"Eras insuperable en 'Sálvame', espero verte pronto en acción nuevamente. Tus vestidos son encantadores"; "Te extrañamos mucho. Siempre tomas tu trabajo con dedicación y seriedad"; "Eres una profesional excepcional y mereces todo lo bueno que te acontezca".

Sin duda, el apoyo de sus fans es innegable y demuestra el impacto positivo que Gema López ha tenido en la audiencia de Sálvame.