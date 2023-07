Eugenio Derbez autoriza la entrada de Victoria Ruffo al reality show de su familia: “ya hice las paces”

Luego de que Victoria Ruffo haya declarado que Eugenio Derbez no quería trabajar con ella, recientemente, el comediante brindó una entrevista donde habló de la posibilidad de que su expareja y madre de su hijo Eduardo, pueda sumarse al reality show de su familia, “De viaje con los Derbez”.

Hace unas semanas, Ruffo había expresado su deseo de formar parte de la producción protagonizada por Eugenio, sus cuatro hijos y su nueva esposa, Alessandra Rosaldo. Y aunque según la actriz de telenovelas había asegurado la negativa del productor para trabajar junto a ella, ahora el creador de “La Familia P.Luche” es quien se refirió a la situación.

Eugenio Derbez dijo que Victoria Ruffo podría participar en un capítulo del reality show.

Eugenio Derbez habla de Victoria Ruffo

En una reciente entrevista con el programa “Sale el Sol” de Imagen TV, Eugenio Derbez reveló que podría autorizar el ingreso de Victoria Ruffo al reality show de su familia, para que colabore en algún episodio del programa. Asimismo, aseguró que el tema ya está hablado con la producción, aunque no se ha tocado con profundidad.

"Ya veremos si su capítulo tiene rating (el de Victoria Ruffo). Yo feliz de invitarla, alguna vez hablamos de una reunión con las mamás (de sus hijos), se platicó, pero no a fondo, ni hemos hablado con ellas", reveló Derbez.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no terminaron su relación en buenos términos.

Así también, Eugenio dejó en claro que la presencia de su ex Victoria Ruffo no le traería problemas con su actual pareja Alessandra Rosaldo, ya que aseguró que su esposa es muy abierta en ese sentido. "Ella es bastante abierta y tranquila, por ella no habría problema, el principal problema sería con Vicky", dijo el humorista mexicano.

Finalmente, el protagonista de la película “No se aceptan devoluciones” confesó que, en este momento, por el bienestar de José Eduardo, el hijo que tiene en común, mantiene una buena relación. "Ya hice las paces, ya dije lo que tenía que decir. No hemos hablado, pero cada quien enterró el asunto por José Eduardo", señaló Eugenio. Cabe señalar que, el director y la actriz de telenovelas mantuvieron en su juventud un intenso romance que llegó a su final no en los mejores términos.