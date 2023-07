El final del amor: por qué se separaron Stephanie Salas y Humberto Zurita

Hace menos de un año, precisamente diez meses, se dio a conocer que Humberto Zurita le estaba dando una nueva oportunidad al amor tras la muerte de Christian Bach, iniciando un romance con Stephanie Salas, la ex de Luis Miguel. Sin embargo, la relación habría llegado a su final.

Pese a que incluso recientemente estuvieron juntos, viajando por Sudamérica, por estas horas se disparó la versión de que Humberto Zurita y Stephanie Salas ya no se encuentran juntos.

¿El final del noviazgo? Stephanie Salas y Humberto Zurita se habrían separado.

Esta información se dio a conocer por parte del periodista Gustavo Adolfo Infante a través de su canal de YouTube. Anunció que los famosos actores decidieron terminar su noviazgo, aunque sin la oficialización de los protagonistas.

“Tengo una exclusiva que darles pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita (...) Don Humberto Zurita y doña Stephanie Sala terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien”, lanzó.

El presentador mexicano destacó que la fuente de su información son personas cercanas a la pareja, aunque de momento no se dieron detalles de los motivos por los cuales habrían terminado su noviazgo.

Hasta hace unos días, a través de imágenes publicadas vía redes sociales se les veía a las celebridades mantener un romance estable, sin embargo, este rumor que se disparó con fuerza durante las últimas horas indicaría que el amor ya concluyó.

Stephanie Salas y Humberto Zurita llevan saliendo desde finales del año pasado.

El romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas quedó en evidencia en septiembre de 2022, cuando ambos fueron vistos juntos por primera vez en un aeropuerto luego de un viaje. Ellos evitaron hablar de su relación, y se retiraron sin dar testimonios.

Lo cierto es que, poco tiempo después, en diciembre pasado, el actor decidió blanquear su pareja con la ex de Luis Miguel. En su momento no había querido hablar de ello porque dijo querer respetar la memoria de la madre de sus hijos.