Las consecuencias irreversibles de salud que dejaron las adicciones en Demi Lovato

Demi Lovato supo ser una mega estrella hace ya algunos años, siendo una de las prometedoras chicas Disney pero con un patrón muy similar al de otras figuras que cayeron en las adicciones y tuvieron problemas. No ha sido fácil para ella, pero desde hace un tiempo está en carrera de la desintoxicación.

El alcohol y las drogas han rodeado la vida de Demi Lovato. Desde 2012 a 2018 se mantuvo sobria, pero fue en ese último año cuando sufrió una sobredosis. Sin embargo, esto mismo le generó serias secuelas.

Demi Lovato habló de las duras secuelas médicas que dejaron sus adicciones.

¿Qué pasó? Producto de estas adicciones, la cantante comenzó a sufrir de ceguera y daños cerebrales, incluyendo un ataque al corazón y tres derrames mientras estaba en el hospital, episodios que casi le provocan la muerte.

Hace un año, la actriz comentó cómo comenzó su adicción a la cocaína desde temprana edad. "Me gustó mucho cuando la probé, eso me hizo tener que ir con 18 años a tratamiento", dijo, además de confesar que le robaba alcohol a su propio padrastro para tomar.

"Empecé a experimentar cuando tenía 12 o 13 años. Tuve un accidente automovilístico y me recetaron opiáceos. Mi madre no pensó que tendría que esconder los opiáceos a su hija de 13 años, pero en ese momento yo ya estaba bebiendo alcohol. Me habían acosado y buscaba una vía de escape", confesó.

Recientemente, Demi Lovato volvió a ser consultada por su historia y dio a entender que su adicción a las drogas tuvo mucho que ver con un problema de autoestima, ya que en ese momento de su vida no lograba sentirse amada.

Respecto al camino personal que vivió en los últimos años, la artista aseguró que no cambiaría nada de su vida pero si se arrepiente de un momento fue en el que una sobredosis terminó por dejarle serias consecuencias.

"No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada... Lo más parecido a un arrepentimiento es cuando tuve una sobredosis. Ojalá alguien me hubiera dicho, uno, que era guapa, porque no me lo creía, y dos, ojalá alguien me hubiera dicho que si te sientas con el dolor, se pasa", comenzó explicando en el programa Sirius XM.

“Esa sobredosis me causó muchas... en realidad me causó una discapacidad. Hasta el día de hoy tengo problemas de visión y de audición”, aseguró la intérprete.

Demi Lovato también confesó que su problema de visión ha llegado a tan punto que le es imposible conducir. “Cada vez que miro algo -por ejemplo, tengo puntos ciegos en la vista cuando miro tu cara- es un recordatorio constante de que debo seguir por el buen camino, porque no quiero que vuelva a ocurrir”, dijo quien desde 2018 transita la recuperación.