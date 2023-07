Esta es la historia detrás del éxito “Nothing compares 2 U” de la fallecida Sinéad O’ Connor

Sin lugar dudas, la voz y la interpretación de la recientemente fallecida Sinéad O’ Connor del tema “Nothing Compares 2 U” ha marcado a fuego la industria musical de los años 90. Esta canción llevó a la cantante irlandesa a la cima del mundo. Sin embargo, muchos no saben que esta emblemática balada no es una composición original de ella.

“Nothing compares 2 U” es una canción escrita por el astro del pop, Prince, quien la compuso en 1984 y fue incluida en el álbum homónimo lanzado en 1985 por el grupo de aquel entonces del artista estadounidense, “The Family”.

Sinéad O' Connor falleció el 26 de julio de 2023 a los 56 años de edad.

La historia detrás de “Nothing Compares 2 U”

“Nothing compares 2 U” se piensa que fue compuesta para la ama de llaves de Prince de aquellos años, llamada Sandy Scipioni. La señora había renunciado a su trabajo por problemas familiares y esto dejó conmocionado al cantante ya que, según contó al medio al medio “The Guardian” Susan Rogers, ingeniera de audio y antigua colaboradora del compositor, “Sandy dirigía la vida de Prince”.

En 1984 Prince se encontraba solo en su mansión y compuso el tema que trataba de “un joven que escribía sobre la vida doméstica”, según relata Rogers. "La frase 'todas las flores que plantaste en mi jardín se fueron y murieron’ habría sido Sandy quien plantó esas flores. Y ‘sé que vivir conmigo, cariño, a veces es duro, pero estoy dispuesto a intentarlo de nuevo'", también está dedicada a la trabajadora doméstica, añadió la ingeniera de sonido.

No se trataba de un vínculo amoroso, sino de una necesidad de apoyo por parte de Sandy hacia Prince. "Lanzó su canción basándose en lo que quería que supiéramos de él, y por maravilloso que fuera, no quería que le representara", finalizó Susan Rogers.

"Nothing copares 2 U" es una versión adaptada de un tema del músico estadounidense Prince.

La versión de Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor escuchó la canción por primera vez en 1989 gracias a su manager, Fachtna O' Ceallaigh, quien le sugirió que hiciera una versión. Fue así que la cantante grabó el tema que la llevaría al estrellato.

Sinéad O' Connor adaptó la letra inspirada en su madre.

La versión de Sinéad O'Connor cambió por completo la intención de la canción original. La cantante le dio un toque más íntimo y emotivo, con una interpretación vocal llena de matices y nuevas figuras melódicas. Además, modificó algunas partes de la letra para adaptarla a su propia experiencia personal, reflejando sus sentimientos hacia su madre, quien había fallecido cuando ella tenía 16 años.

"Cada vez que la interpreto, siento que es el único momento que paso con mi madre y que vuelvo a hablar con ella. Tengo la creencia de que está ahí, de que puede oírme y de que puedo conectar con ella", reveló O'Connor en su libro autobiográfico "Remembering".