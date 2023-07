Durante sus vacaciones por Europa, Adamari López conquista Portugal con un coqueto enterizo veraniego

Luego de que en el pasado mes de abril Adamari López haya salido de Telemundo, decidió tomarse unos meses para disfrutar de amigos, familiares y de uno de sus mayores placeres: viajar. Es así que ahora, la carismática conductora se encuentra de vacaciones por Europa donde en su paso por Portugal conquistó con un coqueto enterizo veraniego.

A través de sus redes sociales, la ex de Toni Costa va compartiendo con sus seguidores los pormenores de sus aventuras por el viejo continente y dejando en claro que es una referente de la moda y buen gusto con los looks que luce en cada una de sus publicaciones, inspirando de esta manera a muchas mujeres que no le pierden pisada.

Adamari López cautivó con un coqueto enterizo veraniego.

Adamari, quien se encuentra recorriendo Europa con un grupo de amigos, compartió en su cuenta de Instagram un paseo realizado por Sintra, una de las ciudades más hermosas de Portugal. Como lo hace siempre, la presentadora eligió un vestuario acorde para la ocasión, donde combinó estilo y comodidad robándose las miradas de todos.

Se trata de un coqueto enterizo veraniego estampado de color azul y blanco, que lució con las mangas remangadas. Esta es una opción perfecta para mujeres de baja estatura como Adamari, ya que el cinturón por la cintura hace que sus piernas se vean más largas.

Adamari López dio cátedra de estilo y buen gusto.

Asimismo, López completó su look con unos calzados deportivos blancos, lentes de sol, un bolso azul a tono con su vestimenta y un reloj amarillo para darle un toque de distinción a su propuesta.

Debido a que en la actualidad Adamari López no se encuentra haciendo televisión, podrá tomarse más días para recorrer Europa, y eso mismo había anunciado cuando comenzó su viaje. "Nos vamos a ir a Portugal, a Francia, Suiza, Alemania, Edimburgo y Londres. Vamos a tener un viaje de tres semanas. Es la primera vez también que hago un viaje tan largo porque cuando estaba trabajando tenía como mucho nada más que dos semanas de vacaciones", había explicado en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Facebook.