Lo rechazaron para Batman: quién es Cillian Murphy, el actor de Oppenheimer

No todo es Barbie en Hollywood. Y es que, en simultáneo a la historia de la aclamada muñeca de Mattel interpretada por Margot Robbie, el otro gran boom cinematográfico es Oppenheimer, película que protagoniza el reconocido Cillian Murphy. Paradójicamente, el actor tiene un vínculo con Batman y no es el que todos conocemos.

Oppenheimer ha recibido buenas críticas tras ser estrenada el pasado 21 de julio. Fue calificada por la crítica como “la película más importante de este siglo”, no sólo por la trama, efectos visuales, fotografía y varios aspectos más.

Cillian Murphy, el hombre del momento con la película Oppenheimer.

Cillian Murphy se puso en la piel protagónica con el papel de J. Robert Oppenheimer, uno de los físicos teóricos acreditados como el padre de la bomba atómica. Su desempeño fue clave para que la película tenga tanto éxito-

El actor irlándés de 47 años participó de varias producciones reconocidas y exitosas, como sus pasos por Peaky Blinders, la trilogía de Batman de Christopher Nolan y más. Su carrera inició en 1996, en Disco Pigs.

Si bien en la saga de películas de Batman es conocido por interpretar al Doctor Jonathan Crane, alias El Espantapájaros, lo que quizá muchos no sepan es que en un principio Cillian Murphy quiso el papel de Bruce Wayne-Batman.

Sin embargo, Christopher Nolan no lo veía como tal. “Hicimos dos escenas, había una escena de Bruce Wayne y una escena de Batman, y me aseguré de que los ejecutivos vinieran y observaran lo que Cillian Murphy estaba haciendo en el set”, explicó.

Cillian Murphy audicionó para el Batman de Christopher Nolan pero lo rechazaron.

Cillian Murphy se dio cuenta desde el vamos que el héroe no era su lugar: “Me quedó claro desde el principio que yo no era material de Batman. Me pareció que era correcto que fuera Christian Bale para ese papel. Pero recuerdo el entusiasmo de probarme el traje y ser dirigido por ti. Esas pruebas fueron valores de producción altos”.

Christopher Nolan destacó: “Todos estaban tan emocionados al verte actuar que cuando les dije: Está bien, Christian Bale es Batman, pero ¿qué hay de Cillian para interpretar a El Espantapájaros? No hubo disidencia”. En lugar de Batman, Cillian Murphy se tuvo que conformar siendo El espantapájaros.

Por último el director concluyó: “Ese fue un gran salto para ellos y realmente fue puramente sobre la base de esa prueba. Así es como tú llegaste a interpretar a El Espantapájaros”. y Definitivamente Cillian Murphy fue un gran material para el londinense, que ahora lo volvió a convocar para Oppenheimer, aunque ahora sí con el protagónico.