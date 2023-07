La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: por qué terminó el amor

Rosalía y Rauw Alejandro decidieron ponerle punto final a su relación. La pareja, que anunció su compromiso el pasado mes de marzo, rompió su vínculo después de más de dos años de noviazgo, según adelantó en exclusiva la reconocida revista People.

Fuentes del citado medio sostienen que, pese al amor y el respeto que ambos artistas se tienen, tanto Rosalía como Rauw Alejandro acordaron separarse y seguir caminos diferentes desde ahora.

Las alarmas han saltado hace varios días, cuando la española terminó la gira Motomami. En aquel entonces, la cantante publicó un tweet dando las gracias a todo su equipo, a su familia y a sus seguidores.

¿Qué tuvo de particular su mensaje? Que en dicha dedicatoria no había rastros ni palabras hacia su pareja, a quien le ha dedicado numerosas muestras de cariño públicas a lo largo de los conciertos. Este martes a primera hora se filtró la información de la ruptura.

La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que estaba comprometida desde el pasado mes de marzo. En aquel entonces hicieron el anuncio a través del video de su tema Beso, en el que muestran el anillo de compromiso y diferentes momentos felices de ambos.

Su historia de amor acaparó titulares y conquistó corazones durante sus más de tres años juntos. Pero, más allá de haber cerrado esta historia en los mejores términos, lo cierto es que el amor no terminó prosperando mucho más.

Luego de haberse cristalizado esta ruptura, Rosalía decidió publicar un emotivo mensaje a través de sus Instagram Stories. Las palabras no apuntan directamente a Rauw Alejandro, pero por el momento que vive hoy la estrella española se entiende que algo especial está pasando por su vida con esta ruptura.

"Mi corazón es un archivo de las cosas que he amado", publicó la cantante de 30 años. "Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", agregó, subiendo fotos desde el avión, los diferentes escenarios y las giras, aunque sin mencionar a su ahora expareja.