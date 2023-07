Tras la preocupante revelación sobre su salud, esto es lo que se sabe de Johnny Depp

Johnny Depp despertó la preocupación en todo el mundo Hollywood y los fans, luego de haber sido encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en la ciudad de Budapest, donde debía dar un show con su banda Hollywood Vampires. Por este motivo, el recital tuvo que suspenderse.

La alarmante noticia de Johnny Depp se dio a conocer en las últimas, como parte de la gira que viene haciendo el artista por Europa del Este. El medio húngaro Blikk, tuvo que ser atendido por los médicos, que lo encontraron inconsciente luego de haber bebido.

Johnny Depp preocupó a todos por un incidente en Budapest.

La banda tenía programado un show en la capital de Hungría pero el hecho es que el intérprete no pudo siquiera salir del hotel y dirigirse hacia el recinto del concierto por este episodio con vivió con el alcohol.

El grupo comunicó la suspensión del show a través de un comunicado. Sin embargo, como dicho escrito lo emitieron apenas unos minutos antes del recital, hubo mucho malestar en el público que llegó horas antes y debió irse del estadio sin la chance de ver el show.

Recordemos que esta es la segunda vez que el grupo tiene que interrumpir recitales debido a diferentes problemas de Johnny Depp, recordando que en mayo el actor se había lastimado un tobillo y debieron cancelar tres shows programados en Estados Unidos.

Los Hollywood Vampires son liderados por el intérprete de Piratas del Caribe, pero también hay otros personajes importantes del rock como Alice Cooper, Joe Perry, y algunos músicos invitados como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Matt Sorum (Velvet Revolver).

Johnny Depp y los Hollywood Vampires desencantaron a los fans húngaros.

El grupo le rinde tributo al rock de los '60 y '70 con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, y otros artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon.

Comenzaron en 2015, lanzando su primer disco en ese mismo año y con invitados como Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Brian Johnson, Joe Walsh y Perry Farrell, entre otros.