Se conoció el verdadero motivo por el que Fernando Colunga regresa a la televisión

Cuando la producción de la nueva telenovela de Televisa, “El Maleficio”, se acercó a Fernando Colunga durante la pandemia, el actor no estaba disponible. Su agenda no coincidía pues él estaba cumpliendo otros compromisos y no había forma de que las fechas cuadraran. Fue por ello que durante meses se especuló sobre quiénes compartirían el rol protagónico.

Sin embargo, ahora el mismísimo Fernando Colunga expresó en una entrevista que regresará a la que fuera su casa e indicó la gran emoción que siente: “Muy contento. Tú sabes que yo pertenezco a Televisa. Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Es un ciclo que se vuelve a abrir, donde regreso y veo a todos mis amigos, veo a toda la gente que quiero, muy, muy contento”, dijo.

Fernando Colunga regresará a la pequeña pantalla.

Y es que la última vez que Fernando Colunga participó de un proyecto con Televisa fue hace casi una década. En 2016 el actor fue parte del Canal de las Estrellas, ahora este regreso por todo lo alto significará un desafío a nivel interpretativo y físico. A sus 57 años, el mexicano piensa ofrecerle al público “lo mejor que se pueda” y sin recurrir a tratamientos estéticos que opaquen su actuación.

En esta nueva producción de Televisa, Fernando Colunga actuará al lado de Marlene Favela para contar la historia de una mujer viuda que se casa por segunda vez con un millonario, pero que al llegar a la mansión de su nuevo marido descubrirá secretos aunados al ocultismo y la magia negra para adquirir poder y dinero. También actuará Jacqueline Andere, quien fue parte de la versión original de “El Maleficio” en los años 80.

Fernando Colunga confirma su vuelta a los dramáticos.

A pesar de que esta telenovela fue realizada en el año 1983, Fernando Colunga aclaró que presentarán otra versión con mucho respeto de la original. “Obviamente esperemos bajo la venia de Don Ernesto”, señaló el actor.