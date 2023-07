La decisión de Maribel Guardia que no tiene vuelta atrás

Los últimos meses no han sido fáciles para Maribel Guardia, tras la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa a los 28 años de edad. La actriz y cantante sufre un doloroso duelo desde que el pasado mes de abril el cantante sufriera un infarto. Ahora ella tomó una decisión que no tiene vuelta atrás, pues no deja de extrañar a su hijo.

Después de terminar las grabaciones de “Esto ya es personal”, alrededor de 160 programas, que presentaba para Unicable, Maribel Guardia dijo a las cámaras de “Hoy” que se alejará un tiempo de la pequeña pantalla: “Quiero descansar un poco tener un poco de tiempo para mí”, señaló, y agregó: “Ya dejé de hacer ejercicio... Ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”.

Maribel Guardia se entregó a sus proyectos estos últimos meses.

Maribel Guardia también confesó que ha sido muy duro, porque el simple hecho de levantarse de la cama le estaba costando un montón y se le han ido las ganas. Sin embargo, ella es consciente de que será todo un reto enfrentar este angustiante momento. Es por ello que seguirá actuando los fines de semana en el teatro y le recomendó a las personas que han pasado por un dolor tan grande que “hay que reponerse, darle gracias a Dios y continuar viviendo”.

Hoy Maribel Guardia sigue adelante gracias a su nieto, su nuera y su mascota. Además señaló que dedicará todas sus presentaciones sobre las tablas a Julián Figueroa. “Fue un regalo enorme y sigue siendo luz, está conmigo. Llevo sus recuerdos preciosos de toda la etapa que viví como madre con él, pues él me dio esa gran oportunidad”, dijo.

Maribel Guardia hará una pausa en la pequeña pantalla.

En todo este tiempo, Maribel Guardia se entregó a sus proyectos y cumplió todos sus compromisos para no caer en una desesperada tristeza. Mientras el mundo se le venía abajo, ella sacó su mejor cara y trabajó 15 días seguidos con descanso de solo tres. Señaló que en estos mneses “aprendió mucho” y que a pesar de que se le hizo pesado no perdió las esperanzas.