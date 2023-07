Ivonne Montero causó revuelo a su salida de Masterchef Celebrity México

Solo quedaron 10 participantes en la cocina más famosa de México: "MasterChef Celebrity". Esta vez el jurado conformado por Poncho Cadena, Adrián Herrera y ZahieTéllez fueron muy estrictos, pues se acerca la recta final y no perdonaron ningún error. Así fue que por un desatinado postre, Ivonne Montero no pudo seguir en la competencia.

El jurado no comprendía que a estas alturas del concurso, los participantes hayan demostrado tanta inexperiencia e infortunios, tal como le sucedió a Ivonne Montero. Para ellos el destino de la talentosa actriz no está en la cocina. Sus platos no contaron con la calidad necesaria para avanzar en la semifinal de MasterChef.

Ivonne Montero no entró en el top 10 de los finalistas de Masterchef.

El brownie con salsa de frutos rojos que presentó Ivonne Montero fue totalmente desprolijo. Más tarde quiso impresionar con un pipián verde pero tuvo muchos errores en su preparación y ni hablar del platillo creativo con crusty de queso tipo manchego que tampoco estuvo a la altura según los jueces.

Ivonne Montero durante su participación en MasterChef se destacó a lo largo del programa y demostró sus habilidades detrás del fogón. De hecho, parecía ser una de las favoritas ya que solo estuvo en el balcón en dos ocasiones. Su despedida causó revuelo entre los compañeros y se expresó con emotividad una vez que la eliminaron.

Ivonne Montero lamentó la eliminación.

“Es una lección que le he prometido a mí y a mi hija, todos los fines de semana irnos a comer a lugares distintos para crecer, para conocer porqué el comer de manera rutinaria es justamente negarte a este placer tan grande, muchas gracias porque me dieron consejos, cuando preguntaba, siempre había una respuesta para mí”.