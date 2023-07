Por qué razón Mandy Moore se sumó a la huelga de los actores en Estados Unidos

La huelga de actores en Hollywood está sumando cada vez más adeptos entre los que ya participan en grandes títulos o han trabajado en súper producciones que les permiten tener un buen pasar, con el fin de apoyar a los que no cuentan con esa suerte. A estos se sumó Mandy Moore y explicó sus razones particulares.

La actriz estadounidense de 39 años es una de las protagonistas de This Is Us, una de las tiras más premiadas y de las más convocantes de las plataformas de streaming Hulu, Star+ y Prime Video. Además, ha participado en producciones memorables como Dr. Dolitte 2, Diario de una Princesa, The Darkest Minds, y hasta le puso la voz a Rapunzel en Enredados, así como también a juegos como Kingdom Hearts y Disney Infinity.

Sin contar con lo que hizo en televisión y mucho menos con su etapa de cantante, podría decirse que Mandy es una actriz acomodada económicamente, pero entiende que es ella quien también debe poner la cara por aquellos colegas que no tienen una posición como la suya. Es por eso que asistió a la manifestación que se llevó a cabo el pasado martes en las oficinas de Disney en Burbank, California.

“El tema de las reproducciones residuales es un gran problema”, marcó Moore, puesto que el principal conflicto se encuentra con las plataformas de streaming. “Los actores que trabajamos en programas que resultaron exitosos somos muy afortunados, pero los colegas que estuvieron en esta posición años atrás podían vivir de lo que se les pagaba por las reproducciones o, al menos, pagar con eso sus cuentas”, agregó.

Solo necesitó su caso particular para ejemplificar este problema por el que se genera este conflicto, ya que una serie convocante como This Is Us, de siete temporadas, le genera “cheques muy pequeños” por la visualización residual. “Mi gerente comercial me informó que recibí pagos por uno y dos centavos”, sentenció.

Katie Lowes, actriz de Scandal, acompañó a Mandy a la manifestación y ratificó esta declaración de su amiga indicando que con ella es similar. “Si sos alguien que tuvo la suerte de haber trabajador hace 10, 15 o 20 años en una ficción que superó los 120 episodios, lo que ganabas por la retransmisión te ayudaba a sostenerte en años en los que te abocabas a proyectos más pequeños, o a trabajar en el teatro, o si querés formar una familia y dedicarte por un tiempo a la crianza de tus hijos”, explicó Lowes para luego decir que “eso ya no es una realidad. Todo el modelo ha cambiado”.

Hay que recordar que esta huelga de los actores se sumó a la que iniciaron antes los guionistas de Writer’s Guild of America (WGA), en respuesta a que no se llegara a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), la entidad que representa a más de 350 grandes estudios y gigantes del streaming.

Mandy Moore sentó su postura en defensa de sus colegas y puso la cara en esta gran manifestación que le puso pausa a todas las producciones que estaban en proceso, al igual que casi el 90 por ciento de Hollywood.