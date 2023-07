Así está hoy PSY, el creador de Gangnam Style, a 11 años de su éxito mundial

La industria de la música tiene esos sencillos que, sin ninguna explicación, tienen un alcance masivo que los convierte en éxito mundial. Pero cuando internet empezó a abrazar el concepto de la viralización, PSY, el creador de Gangnam Style, quebró todos los récords hace 11 años.

Aquel hitazo hizo que occidente empiece a darle aún más atención a la música de un continente del que solo el nicho conocía, e hizo que el resto del mundo quiera escuchar una canción cantada en un idioma que solo la gente de ese país habla.

Literalmente, la figura de PSY empezó a darle la vuelta al globo, algo que aquel joven Park Jae-sang de 34 años jamás se habría esperado. Y qué artista podría siquiera imaginarse que una canción de un EP, luego de seis álbumes de estudio, pudiera tener semejante alcance cuando su arte nunca salió de su país.

Viene de una familia acomodada, con ambos padres como profesionales bien establecidos, nació el último día de 1977 en la capital surcoreana y tiene dos hijos. Tras haber estudiado música en Boston, Estados Unidos, incursionó en el rap y dio inicio a su carrera en 2001. Tuvo algunas controversias por el contenido de sus primeros álbumes y, con diez años de carrera y seis producciones lanzadas, también empezó a ser una cara recurrente en la televisión.

Todo estaba bajo control hasta que el 15 de julio de 2012, con el EP llamado PSY 6 (Six Rules), Part 1, rompió el internet con su Gangnam Style. Un EDM (Electronic Dance Music) simple y pegadizo que, en su estribillo, repite la frase “este hermano tiene el estilo de Gangnam (Oppa Gangnam Style)”, y su video clip fue el primero en llegar al billón de reproducciones en YouTube, que ya se había establecido.

A esto le vino la fama internacional, que las figuras más importantes como Madonna y Snoop Dogg lo convoquen a colaborar, y con eso vino una inconmensurable cantidad de presión por sacar el “nuevo hit mundial” que lo sumió en el alcoholismo. “Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo. El vodka coreano es mi mejor amigo. También bebo whisky, vodka, tequila, lo que sea, Bebo en cada momento del día”, le dijo PSY al Sunday Times en una entrevista de esa época.

Pudo superarlo haciendo más música y, a medida que pasaba el tiempo, sin buscar lo que había logrado con aquél fenómeno musical de 2012. En 2018 lanzó su sello discográfico independiente, PNation, donde también produce a otras bandas de K-Pop, como TNX. “Si vuelve a suceder lo de Gangnam Style, genial. Si no, que así sea. Por ahora, haré lo que hago en el lugar que me corresponde”, le dijo al The New York Times, disfrutando del nuevo proceso creativo.

Hoy, a sus 45 años, PSY se encuentra en plena Summer Swag Tour 2023, una gira dentro de Corea del Sur totalmente producida por él y su discográfica que inició a finales de junio hasta finales de agosto, presentándose en nueve ciudades.