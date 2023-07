Rodner Figueroa rompe en llanto en plena entrevista

El actor Alejandro Chabán es un ejemplo de superación. Como él mismo ha relatado en varias oportunidades, pasó de ser uno de los actores más famosos y mejor pagados del mundo del espectáculo, a ganarse la vida como mesero en un restaurante, para volver a lo más alto de la industria. Durante uno de los últimos podcasts de Rodner Figueroa, ambos venezolanos mantuvieron una emotiva conversación, donde compartieron con sus seguidores un momento de suma emoción, y en donde el presentador rompió en llanto en plena entrevista.

Allí, Alejandro, fundador del imperio empresarial "Yes You Can", reconocido por la revista "Forbes" como una de las firmas más sólidas del mercado, relató momentos gravitantes que lo hicieron crecer. Cabe recordar que en el restaurante, Alejandro, estando en la bancarrota total, trabajo de mesero por 12 dólares la hora, sin embargo, fue muy agradecido con aquellos que le abrieron la puerta para ganarse el pan de cada día.

Rodner Figueroa y su entrevistado Alejandro Chabán, rompieron en llanto en plena entrevista.

"Esos meses fueron extremadamente importantes para mí, ese mánager se merecía mi mejor versión hasta el último día, y mis compañeros. Y hasta el último día con orgullo y dedicación, abracé a todo el mundo", dijo refiriéndose a su último día de trabajo para retomar su carrera de actor. Tuvo la oportunidad de abandonar el mismo día, pero no, quiso respetar los 15 días de preaviso para no dejar tirados a quienes le tendieron la mano. "Cuando regresé en el año 2015 cuando en Despierta América me dieron la oportunidad de hacerlo, entendí exactamente el propósito de por qué había pasado todo", expresó.

Luego de ser despedido de Telemundo, Rodner Figueroa tampoco decayó y sacó a relucir su faceta empresarial.

"Gracias, gracias, agradecía el haberme contratado, agradecía el haber tenido la oportunidad de estar allí, porque la seguridad que me dio eso...", expresó con lágrimas en los ojos. "Hay que tenerle miedo a una persona que lo ha perdido todo, porque ha perdido el miedo. No había nada que me asustara, no había contrato que se acabara, yo estaba fortalecido de espíritu", prosiguió conmovido y emocionando a Rodner con su testimonio.