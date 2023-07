Qué hay de cierto en el romance secreto de Brad Pitt y Margot Robbie

Desde hace ya algunos años, cuando coincidieron para trabajar en la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, trascendió el rumor de que Brad Pitt y Margot Robbie mantenían un romance en secreto. Se habló de diferentes citas secretas, salidas a pubs en Londres y más, pero dicha versión nunca se confirmó.

Las historias entre Brad Pitt y Margot Robbie comenzaron a crecer al punto de considerar un supuesto romance secreto que tendría muy contentos a ambos. Todo esto surgió a partir de la innegable química que mostraron en la película, con complicidad también a la hora de las giras promocionales para dicho filme.

Margot Robbie y Brad Pitt, un supuesto amor en secreto.

Según la publicación Woman's Day, la conexión entre los actores resultaba tan evidente que "constantemente bromean y se molestan con chistes que sólo ellos entienden y Margot lo llama 'B'", arrojando indicios de que había algo más que una amistad entre colegas.

De acuerdo con esa misma historia, la australiana hablaba con sus amigos del gran "apoyo que ha sido Brad y lo increíble que ha sido que él la guíe en una industria en la que él ha sido un actor icónico durante tante tiempo".

Pero no solamente fueron esas versiones, sino que también se aseguró que Margot Robbie hasta habría llevado a Brad Pitt a varios de sus lugares favoritos para beber unas copas en Londres.

Sin embargo, GossipCop echó abajo estas versiones al señalar que la bella actriz está felizmente casada con el productor Tom Ackerley y que el intérprete de Siete años en el Tibet ha estado sobrio durante años.

Margot Robbie y Brad Pitt hicieron dos películas juntos.

De hecho, en ese mismo momento en el que surgieron las versiones (2018-2019), también había otros rumores que indicaban que Brad Pitt se estaba viendo a escondidas con Jennifer Aniston en su casa de playa.

Lo cierto es que no existe ninguna foto de los famosos saliendo de alguno de los pubs que habrían visitado. De hecho resultaría muy poco probable que de haber estado en un sitio público en Londres nadie los haya captado. Brad Pitt y Margot Robbie despertaron rumores de romance hace unos años.

Las versiones reflotaron hace unos meses, aunque con menor fuerza, cuando los actores coincidieron para otro proyecto como Babylon (2022). Sin embargo, las posibilidades de que todo esto sea cierto parece ser casi imposible, a menos hasta que aparezcan pruebas de ello.