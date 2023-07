Cuánto cuesta y cómo luce el espectacular auto eléctrico de Adamari López

Adamari López pasa por un gran momento. Luego de haber terminado su ciclo como conductora del matutino Hoy Día, está realizando diferentes videos en su cuenta de Instagram. Sigue una dieta importante para mantenerse en forma y, además, hace ya unos días que se fue de vacaciones a Europa con amigos "por un largo tiempo".

"A ver qué planes tiene el futuro para mí, ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me sigue demostrando mucho cariño", declaró la puertorriqueña en una ocasión, dejando en claro que aún no tiene del todo claro que será de su vida personal y profesional.

Adamari López tiene un auto eléctrico increíble con el que realiza un sinfín de viajes con su hija Alaïa.

Una de las cosas que más le gusta a la expareja de Toni Costa es contar su vida a través de las redes sociales. Allí muestra absolutamente todo lo que hace, incluyendo las actividades con su familia y amigas. Incluso, aprovecha para promocionar empresas con los 8,7 millones de seguidores que tiene. Por supuesto, en varias ocasiones se pudo ver el auto eléctrico que conduce, sin duda, es un coche espectacular.

El increíble auto eléctrico de Adamari López

La madre de Alaïa tiene un Tesla Model X que compró en 2021 a un precio de 130 mil dólares. Es un coche utilitario y deportivo y suele presumirlo en su cuenta de Instagram. Tesla, la empresa de Elon Musk, es pionera en este tipo de autos que prometen ser mucho más frecuentes en los próximos años debido a distintas leyes ambientales que regulan la expulsión de los vehículos con gasoil o nafta de las grandes ciudades.

Adamari López está pasando por un gran momento personal y se encuentra disfrutando de un viaje soñado por Europa junto a sus amigos más cercanos.

Con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que es un modelo ya viejo, ahora ese carro vale 109 mil dólares. Tiene espacio para siete personas y muchísimas comodidades que no cuentan los autos más "antiguos".

Adamari López relató en su cuenta de Instagram el proceso de desinfección y limpieza que tiene que realizarse a veces al Tesla, debido a que sube a su hija Alaïa y a sus amigas, quienes suelen dejarlo bastante sucio. Además del Tesla tiene, al menos, tres coches más. ¡Es una amante de los automóviles!