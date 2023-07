Así luce hoy Carrie Anne Moss, la actriz que hizo de Trinity en The Matrix

En 1999, Carrie Anne Moss alcanzó la fama mundial gracias a su papel como Trinity en la película The Matrix. El filme de ciencia ficción marcó un antes y después dentro del género, con números de audiencia históricos y convirtiéndose en una franquicia súper exitosa.

La vida de Carrie Anne Moss cambió de la noche a la mañana con dicho boom que generó The Matrix, película que también es una de las más icónicas de la carrera de Keanu Reeves, el protagonista de la saga.

Carrie Anne Moss saltó a la fama en 1999 con The Matrix, junto a Keanu Reeves.

La actriz participó de las tres primeras entregas: The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003). También hace poco volvió con la cuarta edición, The Matrix Resurrections (2021).

Luego de su última aparición en la saga, anunció que será parte de una serie producida por Disney y Star Plus, con lo cual deberá cambiar radicalmente su aspecto físico. Esto sorprendió a muchos fanáticos, por la transformación que tuvo la famosa a través de estos años.

Pasaron 24 años de la primera entrega de The Matrix, y aunque Carrie Anne Moss siguió trabajando dentro de la industria cinematográfica lo cierto es que su aspecto ha cambiado mucho.

La intérprete nació el 21 de agosto de 1967 en la ciudad canadiense de Burnaby, y más allá de su paso por la icónica película también hay que mencionar que trabajó en otros proyectos como Memento (2000), Normal (2007), Love hurts (2009), Unthinkable (2010), Pompeya (2014) y más.

Así luce hoy Carrie Anne Moss, quien se puso en la piel de Trinity en The Matrix.

También pasó por algunas series de Netflix, dentro del universo Marvel con el personaje de Jeri Hogarth (en Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y The Defenders). Definitivamente, su largo historial de trabajos reafirman sus más que comprobadas cualidades para interpretar.