La decisión de vida de Stella Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith se conocieron en 1995. En ese momento empezó una historia de amor que, más allá de su divorcio en 2015, se mantiene hasta el día de hoy en buenos términos, como amigos y siendo padres de una bella hija: Stella del Carmen Banderas Griffith.

Cabe destacar que todos forman una familia ensamblada, ya que además de Stella Banderas también hay que tener en cuenta a sus medios hermanos, Dakota Johnson y Alexander Bauer -los otros hijos de la actriz, junto con Don Johnson y Steven Bauer-.

Así luce hoy Stella Banderas, la única hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith.

La hija que Melanie Griffith y Antonio Banderas tienen en común es una joven que tiene hoy 26 años y sigue los pasos de la familia dentro del mundo del espectáculo. Por esa misma razón suele ser noticia cada una de sus apariciones.

Nacida el 24 de septiembre de 1996, Stella Banderas ya es toda una figura pública y en su cuenta de Instagram reúne más de 204 mil seguidores. Cada uno de sus posteos generan múltiples reacciones.

En 2021, trascendió que deseaba eliminar el Griffith de su apellido. “Normalmente no uso ‘Griffith’ cuando me refiero a mí misma o en documentos”, declaró a Page Six. Esto generó ruido ya que se supuso que estaba en conflicto con su madre, sin embargo la joven tuvo que salir a aclarar que nunca tuvo problemas con ella.

La joven tanto actriz como modelo, también diseña joyas, creó su propio perfume y además le gusta tanto dirigir como escribir, llegando a trabajar codo a codo con su padre en el musical 'Company'.

Stella Banderas estudió para ser Licenciada en Estudios Narrativos y, aunque el mandato familiar parecería indicar que será una estrella, actualmente prefiere mantener un bajo perfil y le gusta mucho más estar detrás de escena.