Dayanara Torres revela cómo fue trabajar con su novio Marcelo Gama en los “Premios Juventud”

Una de las anfitrionas de la edición número 20 de los “Premios Juventud” fue la reconocida conductora Dayanara Torres, quien fue una de las mujeres que más deslumbró en la importante velada que fue transmitida en vivo la noche del pasado jueves 20 de julio por Univision desde el Coliseo de Puerto Rico.

La ex-Miss Universo cautivó a toda la audiencia y al público presente con un minivestido de lentejuelas diseñado por Gustavo Arango, por lo que su presencia por la alfombra roja, definitivamente no pasó desapercibida.

Los “Premios Juventud” y Dayanara acapararon todos los titulares, pero lo que pocos sabían es que el director del prestigioso evento musical fue el productor brasileño Marcelo Gama, con quien la ex de Marc Anthony mantiene un noviazgo desde hace aproximadamente dos años.

Marcelo Gama fue el director de los "Premios Juventud 2023", donde Dayanara Torres fue una de las presentadoras.

Con respecto a trabajar con su novio, la hermosa conductora fue cuestionada en una entrevista para el programa “Despierta América” de Univision. "¿Tienes un peso encima porque él es el director?", le preguntó la presentadora Astrid Rivera.

"Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz", respondió Dayanara Torres.

Dayanara Torres y Marcelo Gama llevan aproximadamente dos años de noviazgo.

La ganadora de la quinta temporada del reality show “¡Mira quién baila!”, quien en su cuenta de Instagram acumula más de 1,5 millones de seguidores está atravesando por uno de sus mejores momentos personales a lado de Marcelo Gama. Por ello, fue inevitable hablar sobre una futura boda con el brasileño. "No sé si me casaría. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía", expresó Dayanara Torres. Así también aseguró que nunca es tarde para encontrar el amor. “Soy prueba de eso”, finalizó la puertorriqueña.