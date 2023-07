Conoce el nuevo reto profesional de Karina Banda

Sin lugar a dudas, Karina Banda es una de las conductoras más reconocidas de la industria del entretenimiento, quien a principios de este 2023 se mudaba por unos meses a Buenos Aires, Argentina, para llevar a delante un nuevo reto profesional. En ese momento, la esposa de Carlos Ponce compartió con sus seguidores a través de una transmisión en vivo desde su página de Facebook que el proyecto la tenía muy entusiasmada ya que estaba cumpliendo un sueño que había tenido toda la vida, aunque no daba muchos detalles al respecto.

"No les puedo decir mucho de lo que estoy haciendo. Les puedo decir que aquí voy a estar viviendo por dos meses y medio, estaba bien nerviosa, miren, se me pone la piel chinita, pensaba mucho en que me tenía que ir de mi casa, separarme de Carlos, de Bruno, de mi familia, dejar un ratito mi hogar para esta aventura que me tiene súper emocionada. Estoy, escuchen los que le voy a decir, estoy cumpliendo el sueño que tuve toda mi vida, con eso se los digo todo. El sueño que yo tenía de niña profesionalmente hablando lo estoy cumpliendo ahora", expresó Karina en aquel entonces.

Karina Banda y Roberto Palazuelos serán los conductores de "Hotel VIP".

Ahora, se sabe de qué se trata ese proyecto que finalmente ya tiene fecha de estreno en el prime time de la televisión hispana. Banda, quien estuvo al frente de la conducción de una temporada del programa “Enamorándonos USA” de UniMas, volverá al horario estelar de dicha cadena de televisión como conductora de “Hotel VIP”, un reality show que reunirá a 16 celebridades en la competencia.

Karina Banda estará al frente del nuevo reality show de UniMas.

"Algunas celebridades seleccionadas serán los 'huéspedes' y los demás serán los 'empleados'. Su lugar y rol serán determinados por su desempeño en las pruebas físicas y mentales que se realizarán cada semana. Cuando termine la semana, un participante será eliminado y al final descubriremos quién es el ganador del gran premio", explicaron desde la producción del programa sobre la dinámica.

Mira el video

Karina Banda, quien acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, compartirá la conducción de “Hotel VIP” con Roberto Palazuelos, actor y una de las personalidades más polémicas del mundo del espectáculo latino.

Lo cierto es que “Hotel Vip” ya tiene día de estreno en el horario central de UniMas. El lunes 21 de agosto de 2023 es la fecha marcada para que arranque el esperado reality show. "16 famosos llegan a un hotel de lujo pero aquí el lujo se lo tienen que ganar y para los que pierdan a trabajar se ha dicho", anunció la cadena en su video de promoción.