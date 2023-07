Shakira y sus hijos arrasan en los Premios Juventud y deslumbran a todos

Shakira se convirtió en la reina de la noche de los Premios Juventud. No solo se llevó ocho estatuillas en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, sino que deslumbró con su vestido rojo con el que atrajo todas las miradas. Y es que han sido pocas las ocasiones que ella viste al rojo vivo, pero sin dudas es un color que le favorece y realza su esencia.

Además de convertirse en la gran protagonista de la noche, Shakira le dedicó cada uno de los premios a sus hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron para recibir los galardones en las categorías de: Artista Premios Juventud femenina, Mejor canción, Mejor Urban track, Mejor canción pop urbano, Mejor colaboración pock urbano, entre otros.

Skakira deslumbró con un estilazo al rojo vivo.

Cada uno de estos premios que recibió Shakira fueron a parar en las manos de Milan y Sasha entre besos y abrazos. Y por si fuera poco la cantante en su discurso compartió una anécdota de su hijo menor en la que le contó con mucha tristeza que un amigo suyo quería cambiarse el color de la piel, porque se sentía abrumado y que no encajaba. Es por ello barranquillera destacó la importancia fomentar el respeto y la igualdad.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de Tik Tok, de selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares donde la gente que nace pobre, muere pobre porque no tienen oportunidades de recibir una educación de calidad, lugares donde es difícil de creer, se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel, por su clase social” , señaló.

Skakira estuvo acompañada de sus grandes amores.

Shakira también le agradeció a sus fans pues le dieron la confianza para seguir adelante y como fuente de inspiración tras su ruptura con Gerard Piqué. "Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un increíble sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad".