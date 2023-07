¿Por qué Yailin “la más viral” no pudo presentarse en los Premios Juventud?

Luego de haber atravesado unos meses difíciles por estar envuelta en varias polémicas con Anuel AA, las cosas para Yailin “la más viral” había parecido acomodarse y se estaba preparando para presentarse en los “Premios Juventud”. Sin embargo, luego de que Univisión y las autoridades de Puerto Rico determinaran que por motivos de seguridad Tekashi69, el compañero de la dominicana no estaba autorizado a participar del evento, la cantante debió cancelar su show a último momento.

Cuando se daba a conocer esta noticia, el manager de la artista habló en exclusiva con el portal “Poeple en Español” para explicar lo que había ocurrido. "Hasta ahora todo indica que Yailin no se presentará en Premios. No se va a poder presentar ahora porque el set era junto con Tekashi, por ahora no ha habido un cambio de set", dijo Hugo Núñez.

La organización y las autoridades de Puerto Rico prohibieron que Tekashi69 se presente en los "Premios Juventud".

Antes de cancelar su presentación, Yailin había publicado en sus redes sociales un mensaje junto a Tekashi. "Con mi colaborador siempre", escribió en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Y aunque se venía publicitando con bombos y platillos la presencia de la polémica Yailin “la más viral”, finalmente no pudo presentarse en los “Premios Juventud”, debido a que Tekashi69, con quien grabó el éxito “Pa’ ti”, canción que tiene millones de reproducciones en YouTube, fue prohibido por los organizadores del evento por cuestiones de seguridad.

Yailin "la más viral" había subido una historia de Instagram junto a su nuevo amigo y colaborador Tekashi69.

"Tekashi me enseñó que hay que mantener el enfoque en los objetivos. Y que con dedicación y esfuerzo puedo seguir alcanzando todo lo que me proponga en la música", expresó Yailin recientemente.

A través de una nota, la organización del evento había expuesto las razones por las que prohibió la presencia de Daniel Hernández, verdadero nombre del rapero mexicoestadounidense. “Luego de un profundo análisis de las preocupaciones mencionadas y de un trabajo muy cercano con las autoridades locales, la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico y Univision, concluyeron que el artista 6ix9ine no será parte del evento”, decía el documento.