Las censuras que sufrieron Lorna Cepeda y Natalia Ramírez después de Yo soy Betty, la fea

Yo soy Betty, la fea se estrenó en 1999 y desde entonces se convirtió en una de las telenovelas más populares del mundo. Más allá de los protagónicos de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la tira original tuvo dos villanas icónicas como lo son Lorna Cepeda y Natalia Ramírez.

Con un éxito abrumado a lo largo y ancho del planeta, Yo soy Betty, la fea se emitió en decenas de países, siempre con marcado éxito y grandes números de audiencia. Además, cabe destacar que la novela original tuvo varias adaptaciones en otros países.

La fama que adquirió la tira a lo largo de estas décadas es tal que los fans les siguen pidiendo a sus actores que recreen algunas de sus frases más míticas. Sin embargo, en algunos casos esto podría representar un serio problema.

¿Por qué? En concreto, el motivo es que no les tienen permitido hacerlo, por mucho que sorprenda. Todo se dio a conocer en una reciente visita de Lorna Cepeda y Natalia Ramírez al programa de radio Tropicana Colombia.

Ambas actrices fueron dos grandes pilares la serie, en sus roles de Patricia Fernández y Marcela Valencia respectivamente. Al ser villanas muy reconocidas, amigas en la vida real, siempre les han pedido recrear algunas de sus frases de Yo soy Betty, la fea, pero eso nunca fue posible.

Desde el programa radial mencionado le pidieron a Lorna Cepeda que repita la maravillosa frase de su personaje, 'Marce, la pobreza me está respirando en la nuca'. En ese momento la actriz se negó y dio los motivos.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez en sus icónicos papeles de Yo soy Betty, la fea.

"¿Tú sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos, no puedo representar la frase. No puedo volver a interpretar al personaje. Me encantaría pero no puedo", contó, explicando que RCN (emisora original de la novela) tiene los derechos absolutos de todo.

Luego agregó: "Fui a Dancing with the Stars en Costa Rica y para la final ellos querían que bailara la milonga de Betty, y tuvieron que llamar desde el programa para pedir permiso, y solo les dieron el permiso para la televisión, pero no para reproducirlo en redes sociales ni nada". Lorna Cepeda y Natalia Ramírez son grandes amigas en la vida real.

"A veces las personas creen que no lo hacemos porque no queremos, pero es que no podemos", se lamentaron las dos actrices, explicando que no es mala predisposición de ellas sino que están prohibidas por la propia cadena productora de Yo soy Betty, la fea.