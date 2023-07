El importante paso que dio Karina Banda

Durante su viaje por Turquía con su esposo Carlos Ponce, y los últimos meses alejada de todo tipo de disciplina, Karina Banda ha decidido dar un importante paso. Y es que sin ejercicios, y comiendo bastante desordenadamente, la conductora se asesoró medicamente para volver a su peso habitual, proceso no solo la llevará a perder peso, sino también a mantener una dieta alimenticia saludable.

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Karina reveló porque tomó esta decisión. "Subí mucho de peso, dije 'Karina tienes que hacer algo, no puedes ser que todo el tiempo te pregunten si estás embarazada y son los tacos'", dijo.

Luego de tanto viaje y descuido alimenticio, Karina Banda acudió a un nutricionista.

En un contacto en vivo con el nutricionista Jorge Tamez, Karina quiso ayudar a otras mujeres que necesitan perder algunos kilos y mantenerse, para no estar subiendo y bajando todo el tiempo. "Tengo un mes para bajar de peso y estar en el peso que yo quiero y sé que me voy a sentir mejor. No sé cuánto voy a bajar porque no me he querido subir a la báscula, me voy a dar cuenta con la ropa y los brazos porque a estos bracitos gorditos, les hace falta que se vean mejor", dijo Karina.

En este contacto, el experto en salud explicó lo que se debe y no se debe hacer con el plan alimenticio que le recetó a Banda, así como también que tipo de alimentos, y cuales hay que descartar o reducir.

Karina Banda quiere volver al peso que tenía antes de su viaje a Turquía.

Así fue que en la conversación, Karina se mostró decidida a dar este importante paso por su bienestar, y a parte de verse bien el día de su cumpleaños, poder retomar el hábito de alimentarse de manera saludable.

Karina Banda compartió el asesoramiento del nutricionista y las guías gratis por medio de un grupo privado llamado “Qué comer en un día”. Cabe destacar que todo depende del peso y las características de las personas, pero que el objetivo es una alimentación equilibrada que evite la subida de peso. Asimismo, con la ayuda del doctor Tamez, Karina busca se inspiración de mujeres que quieran experimentar un proceso de transformación para vivir una vida saludable.