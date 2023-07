Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez no quiere trabajar con ella.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez conformaron una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo mexicano. Fruto de su relación nació José Eduardo, único hijo en común de los famosos. Sin embargo, tuvieron un final controvertido y en malos términos, que hasta el día de hoy se traduce en algunos roces entre ellos. A pesar de esto, la actriz de telenovelas ha mostrado el interés que tiene por participar en el reality show “De viaje con los Derbez”, donde el productor participa con sus cuatro hijos y su actual esposa Alexandra Rosaldo.

Ahora, la protagonista de la telenovela “Corona de lágrimas”, aseguró que Eugenio Derbez no quiere trabajar con ella, aunque Victoria esté dispuesta a ingresar y ser parte de este exitoso proyecto.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez finalizaron su relación en malos términos.

"José Eduardo quiere que entre. No creo que quieran allá (por Eugenio Derbez) que entre. Pero yo si entro al reality. Para ellos no tanto que les guste. Para mí sí, me encantaría, la verdad, sería un buen detalle. Una buena cena podría ser parte de la negociación", dijo Victoria Ruffo en un encuentro con la prensa.

José Eduardo Derbez, reveló que le pidió a su padre para que su mamá, Victoria Ruffo, participe en el reality "De viaje con los Derbez".

Asimismo, José Eduardo Derbez reveló que está tratando de convencer a su papá para que su madre ingrese a la nueva temporada del reality “De viaje con los Derbez”. Sin embargo, aún es incierta la posibilidad de que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez vuelvan a estar juntos, pero esta vez de manera profesional.

"Ya le dije a mi papá, estamos en eso, a ver si sí quiere, espero que sí quiera. Es una negociación de las dos partes. Más viajes con los Derbez, después del de Jamaica, estamos en eso, pronto", concluyó José Eduardo.