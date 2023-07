Toma aire antes de ver lo bella que está la hija de Quico de El Chavo del Ocho en la vida real

Carlos Villagrán es uno de los actores de comedias más importantes de México. Él fue uno de los protagonistas de la maravillosa serie, El Chavo del Ocho. Junto al Chavo, Don Ramón y Chilindrina, fue de los personajes más queridos, por grandes y chicos. Hasta el día de hoy se lo reconoce por su trabajo.

En esta oportunidad, el actor de Quico es noticia en el mundo virtual y en los principales portales de espectáculos, por una de serie de publicaciones que realizó una de sus hijas. Se trata de Vanesa Villagrán. Desde hace un tiempo, la artista mexicana está muy apegada a las redes sociales, teniendo así miles de seguidores en todas partes del continente.

Vanesa Villagrán se unió hace unos meses a la plataforma de contenidos exclusivos OF. Allí comparte fotos y videos de ella que deja deslumbrados a sus fans. Ella, además de tener una impactante belleza, es dueña de una escultural figura. Es por eso que cada vez que realiza un posteo sus fans reaccionan de manera inmediata.

Esta vez no fue la excepción, hace algunas horas, la hija de Quico compartió fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram que dejó a más de uno con la boca abierta. El primer post fue en sus historias de IG. Allí se puede ver a la modelo mexicana lucir sus encantos en primer plano.

Vanesa Villagrán tiene una gran popularidad en redes sociales.

Mientras que en su feed, de la mencionada red social de la camarita, Vanesa Villagrán compartió una foto de ella junto a un mensaje que despertó una ola de likes y comentarios de sus fans. El mismo dice: "Me quité mi fleco y me arrepentí, al rato me lo pinto de nuevo".