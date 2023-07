Marlene Favela contó que debe tener el hombre que quiera ser su novio

Marlene Favela estuvo acompañada de su hija Bella Seely en la alfombra roja de las 100 representaciones del musical “Miraculous”, donde en un encuentro con la prensa, reveló que sigue soltera, pero que está abierta a encontrar un nuevo amor, aunque el hombre que conquiste su corazón debe cumplir algunos requisitos.

"Siempre me preguntan, ¡ya hasta me siento mal! No, ¡ojalá que pronto! No me hace falta, pero sí estoy abierta. Sí creo que estaría bien y sería sano para mí y para mi hija, para nuestro entorno, ¡por supuesto!", dijo Marlene con respecto a encontrar una pareja.

Si bien está soltera y sin apuro, Marlene Favela aseguró que está abierta al amor.

Asimismo, Marlene contó que puntos tiene que cumplir el hombre que quiera ser su novio. "Que ame a mi hija antes que cualquier cosa en el mundo, porque mi hija es prioridad, quien no se aviente el paquete con mi hija no tiene pero ni la más mínima posibilidad", expresó la actriz mexicana.

"No hay como una lista de 'quiero esto, esto y esto', que sea un hombre bueno, con valores, que quiera a mi hija, un hombre trabajador y ya, o sea, ahorita no me estoy poniendo que si rubio y ojos azules", comentó Marlene.

Marlene Favela no busca a nadie por lo físico, el hombre que quiera estar con ella debe tener valores.

Con respecto a la mecánica de madre que tiene con su hija Bella, la actriz dejó en claro que no se siente mal por dejar a su hija para ir a trabajar. "Yo no tengo sentimiento de culpa, más bien me ocupo, no me preocupo. Me ocupo de que mi hija tenga todo lo que necesita, no sólo material sino la parte espiritual, la parte de su mamá, que estemos juntas, que compartamos, quiero verla crecer, no perderme ningún paso, entonces cuando estoy en locación me la llevan, hacemos tarea juntas. Yo no he dejado a mi hija nunca, ni lo voy a hacer por ningún trabajo", aseguró la también modelo.

Para finalizar, Marlene aclaró que en este momento no está en sus planes ser madre nuevamente. "¡No, no, no! Ella vale por diez, para mí yo con ella estoy más que feliz. De hecho, he venido haciendo terapia desde hace como dos años de 'mi amor, tú y yo somos felices' y ahora le preguntan '¿quieres un hermanito?', '¡No!, no me gusta compartir a mi mamá con nadie'. Ella está celosísima, además de que ella tiene de su lado paterno ella tiene tres hermanitos, entonces por hermanos no va a parar", concluyó Marlene.