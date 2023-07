Los hijos de Shakira y Gerard Piqué se refieren a Clara Chía de una manera impensada

A pesar de la escandalosa separación entre Shakira y Gerard Piqué, el exfutbolista sigue adelante y consolida su relación con Clara Chía. De hecho, los rumores apuntan a que pudieran dar el paso definitivo que nunca dio con la colombiana: hacer un pedido oficial con anillo y pasar por el altar para sellar su romance ante tantas polémicas.

Ahora, a poco más de un año de relación, Gerard Piqué no consigue que sus hijos Milan y Sasha se sientan cómodos con Clara Chía. Los niños no desean compartir con la novia de su padre y además sería un pedido de Shakira que quedaría por sentado en el contrato de divorcio para que no exista una relación entre ellos y la joven.

Clara Chía y Gerard Piqué sobreviven a la vorágine mediática y familiar.

El diario guatemalteco Prensa Libre incluso señaló que cuando se habla de Clara Chía en la casa de Shakira no la mencionan como la novia de su padre sino que Milan y Sasha la llaman expresamente “la empleada de papá”. Y es que el acuerdo para que Gerard Piqué conviva con sus hijos es sin Clara Chía.

Es por ello que el futbolista debe guardar total discreción con los pequeños y permanecer por separado en sus encuentros familiares. Y es que a pesar de que la situación mediática no ha sido fácil para la pareja, y la condena que han recibido ha sido voraz, el propio Gerard Piqué sacudió las pantallas al confesarle a Ibai Llanos que él ya encontró el amor.

Los hijos de Gerard Piqué no estarían cómodos con Clara Chía.

Se trata de una inédita declaración y de un gesto que tomará por sorpresa a Shakira y también a Clara Chía. Esto ocurrió este lunes, durante la última retransmisión de su canal de Twitch, en el que hizo una reflexión que no pasó desapercibida por los seguidores de la Kings League.