La conocida actriz Violeta Ifsel reveló que cree en los extraterrestres

La conocida actriz mexicana Violeta Isfel se ha destacado tanto en su faceta actoral como en la de cantante, y ha sabido conquistar a sus fanáticos gracias a su talento y carisma, así como también a su fuerte personalidad que no tiene miedo de enfrenta nuevos retos, como cuando incursionó en el negocio gastronómico. Ahora, la artista sorprendió a todos al revelar que cree en los extraterrestres y en los OVNIs.

Violeta Isfel se vio interesada por estos fenómenos desde que era niña.

"Por supuesto que lo creo. Yo sé que hay un mundo de razas ahí afuera, que sería muy absurdo creer o pensar que somos los únicos seres vivientes aquí y por algo aquí en la Tierra hay tantas gigantescas y diversas especies por todos lados, si creo en eso", admitió Isfel a la prensa.

Asimismo, la actriz de la telenovela “Atrévete a soñar” reveló que su interés por este tipo de fenómenos viene desde su niñez. "Solo una vez, estaba muy chiquita, y desde muy morra le hablaba a la luna y les hablaba a los astros. Estoy muy conectada con eso, no me han permitido ver nada más que lo que todos hemos visto en video y ahora creer en estas cosas suele ser un poco más complicado, pero en mi corazón sí lo siento", continuó diciendo la artista mexicana.

Violeta Isfel y su esposo, Raúl Bernal, son fervientes creyentes de fenómenos extraterrestres y OVNIs.

Así también Violeta Isfel se declaró admiradora de Jaime Maussan, un reconocido investigador internacional de extraterrestres y OVNIs. "Maussan es brillante. Mi esposo y yo somos fans de todo eso, cuando estamos descansando la mente del trabajo si es revisar todos estos videos, venos desde Gaia, los de Maussan y me gusta ver de todo para discernir, no me creo absolutamente todo, solo que, en mi corazón, siento, sé que hay mucho más, que esto no es lo único", finalizó la actriz.