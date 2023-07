El episodio de Friends en el que reemplazaron a Jennifer Aniston y nadie lo notó

El elenco de Friends se volvió uno de los más icónicos de la televisión. Incluso al día de hoy, a casi veinte años de su final, es una de las series más populares y vistas. Uno de los personajes principales fue Rachel Green, rol que catapultó para siempre la carrera de Jennifer Aniston.

Cada uno de los seis actores principales de Friends se transformó en una estrella, y no sólo desde el momento que gozaron sus actores sino también desde la huella que dejaron sus personajes.

En el caso de Jennifer Aniston, en la sitcom interpretó a una joven consentida que dejó atrás el dinero de su papá para encontrarse a sí misma con el grupo. Más allá de que todos los actores tenían sus características distintivas, el trabajo de la actriz fue determinante para establecerse como una verdadera estrella en Hollywood.

Por este mismo motivo puede pasar que a muchos fans de la sitcom les cuesta imaginar a Rachel Green interpretada por otra actriz. Sin embargo, todo esto se puede comprobar en un episodio de las diez temporadas que tuvo Friends.

Cuando NBC comenzó a diseñar el elenco para la serie probó diferentes opciones. Y es que, si bien el papel de Rachel se lo terminó quedando Jennifer Aniston, hubo otras actrices que hicieron el casting como Jane Krakowski y Tea Leoni.

No obstante, en el episodio 15 de la 9° temporada que lleva el nombre de The One With the Mugging, Jennifer Aniston fue aparentemente sustituida. El detalle se supo por primera vez en 2015 y fue publicado en RecentlyHeard.com, donde se señalaba que la actriz estaba en una toma al mismo tiempo que su posible doble.

La escena en la que tendría que estar Jennifer Aniston pero aparece otra persona.

En el capítulo, el personaje de Rachel va al departamento de Monica para decirle que Joey había conseguido una audición con el actor Leonard Hayes, pero cuando la cámara lo enfoca a él, aparece alguien diferente en el lugar de Rachel.

También sucedió en otro episodio de la novena temporada, The One With the Sharks, Jennifer Aniston volvió a ser sustituida, cuando se ve a otra mujer sentada al lado de Monica, con un look muy diferente. Jennifer Aniston pasó a la historia con su icónico papel de Rachel en Friends.