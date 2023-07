Este es el increíble y llamativo grado de estudios de Tamara Falcó

Tamara Falcó pasó de estudiar comunicaciones a convertirse en una estrella en la cocina. Desde que participó en un concurso culinario en televisión, parece ser que la hija de Isabel Preysler comenzó a amar el arte de la gastronomía y quiso saber un poco más.

Es por ello que la marquesa decidió realizar la carrera de chef en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu, una de las instituciones educativas del ámbito más reconocidas del mundo.

Tras completar su educación en el prestigioso colegio Saint Anne's School y estudiar Comunicación en la universidad de Lake Forest College en Estados Unidos, Tamara Falcó regresó a España y tuvo la oportunidad de realizar prácticas en Zara, donde se dio cuenta de que la moda era su verdadera vocación.

Decidida a continuar su formación, se trasladó a Milán, la capital mundial de la alta costura, y se matriculó en el renombrado Istituto Marangoni, una destacada escuela de moda y diseño italiana. Posteriormente, complementa su expertise con un máster en Visual Merchandising en la Universidad de Navarra.

En 2018, decidió dar un paso más allá y convertir su pasión por la moda en algo tangible al lanzar su propia marca de ropa, TFP. En la presentación de la página web de la marca, Tamara comparte su visión:

"Mi amor por la moda me ha acompañado a lo largo de mi vida, y está intrínsecamente ligado a mi amor por la belleza... porque la belleza es un reflejo de Dios".

Mientras su madre, Isabel Preysler, reconocida como una de las mujeres más elegantes de España, le transmitió sus habilidades como referente de moda, de su padre heredó otro conjunto de talentos ligados a la tierra y al campo, lo cual se convirtió en una parte integral de su vida como marquesa.

En 2019, Tamara Falcó participó en el exitoso programa de televisión de TVE, MasterChef Celebrity, lo cual supuso un nuevo impulso en su carrera profesional. Fue la ganadora del concurso y decidió enriquecer su faceta culinaria al estudiar en la prestigiosa escuela de alta cocina Le Cordon Bleu.

Al finalizar el curso en junio de 2021, compartió con Pablo Motos en el programa El Hormiguero el siguiente mensaje: "He obtenido una calificación notable de media. No es que me haya obsesionado, pero es realmente difícil".