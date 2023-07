¿Problemas en el paraíso? Este es el video de Capi Pérez discutiendo con su esposa

El comediante mexicano Capi Pérez suele utilizar mucho sus redes sociales. En su cuenta de Instagram publica mínimo uno o dos videos o fotos por día y no es para menos, ya que tiene más de cuatro millones de seguidores que esperan su contenido para reírse desde sus casas.

El pasado viernes 14 de julio, el humorista y su esposa, Sandra Itzel, fueron al cine para disfrutar del comienzo del fin de semana. Para eso, discutieron acerca de qué película irían a ver y todo fue grabado y subido a las redes sociales por el nacido en Aguascalientes.

El Capi Pérez conoció a su esposa Sandra Itzel gracias a la famosa red social Twitter, ¡increíble!.

La discusión entre El Capi Pérez y su esposa

El video comienza con el comediante mirando a cámara y diciendo "Vamos a ver Misión Imposible, a ver qué tal" a lo que su pareja responde "no" haciendo gestos con la cabeza. Al instante, Sandra Itzel, más conocida por su podcast Hola enfermera, dice "Yo quiero ver Barbie", pero El Capi Pérez contesta "Todavía no sale, lleva un mes así, pero entiende que todavía no sale" e insiste con ver Misión Imposible.

"Siempre tenemos que ver lo que tu dices, tus películas de balazos, yo quiero ver abrazos", insistió Sandra Itzel, quien también comentó en la publicación "Ya quiero ver Barbie", recibiendo muchos "me gusta" de los usuarios. La publicación del comediante de 36 años fue acompañada por el mensaje "Mi esposa haciendo berrinche en el cine".

Todo el video se dio en un contexto de risas, lo que confirmó que la relación que tienen es muy buena. De hecho, ella publicó en sus redes sociales días después una imagen en la que se los ve juntos disfrutando de una tina de hidromasaje junto con el mensaje "No me quiero ir".

Los seguidores de El Capi Pérez también disfrutaron del video y comentaron "La persona más chistosa del mundo se ríe de un chiste bien salado por qué la ama", haciendo referencia a que la broma de Sandra no fue tan buena, aunque igualmente desató una carcajada del humorista.

Además, destacaron que hacen una muy buena pareja: "Me encanta la relación que tienen". Por otro lado, muchos usuarios indicaron que también tienen ganas de que se estrene el film protagonizado por Margot Robbie para ir a verlo al cine.