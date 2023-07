Preocupa el estado de salud de Amaia Montero

Estos últimos meses han sido difíciles para Amaia Montero. Su estado de salud se ha visto alterado en variadas ocasiones desde que, a finales de 2022, publicara una imagen en su perfil de Instagram en la que se veía muy desmejorada y con un mensaje que hizo saltar las alarmas: “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Nuevamente la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh volvió a preocupar a sus fans, porque según pudo saber “Espejo público”, la artista fue ingresada durante 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital madrileño Beata María Ana. Según fuentes cercanas a Amaia Montero señalaron que fue operada de la mano y que tuvo complicaciones con el post operatorio ya que no siguió al pie de la letra el facultativo médico.

Amaia Montero habría sido internada nuevamente.

Ahora el portal Look se puso en contacto con gente cercana a Amaia Montero y aseguraron que la intérprete “ya se encuentra en casa”. Y es que este último tiempo el verdadero estado de salud de la cantante ha sido un misterio. De hecho, en 2022, ella fue ingresada en un centro psiquiátrico, pues su salud mental sufrió estragos derivados del estrés y la ansiedad. Allí pasó un mes para que recibiera el alta médica mientras ella se enfocaba en su vuelta al trabajo musical.

Desde el programa Espejo Público han intentado ponerse en contacto con la familia de Amaia Montero y algunos de sus amigos, pero no han obtenido respuestas sobre el estado de salud de la cantante.

Amaia Montero a finales de 2022 preocupó a todos.

La última vez que se supo sobre Amaia Montero fue en el mes de mayo. Gonzalo Miró, ex de Amaia Montero, dio detalles de la evolución de la artista y señalaba que cada vez faltaba menos para que “volviera con más fuerza”. Más tarde ella misma publicó una imagen junto a él que confirmaba que a pesar de las circunstancias entre ellos existían buenas relaciones.