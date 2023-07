¿Nuevo chisme? Mira con quién se fue de vacaciones Roger González, ex de Venga la Alegría

Roger González, ex integrante de Venga la Alegría, se fue de vacaciones con otro hombre que no es el Chino. ¿Qué pasó

Aunque no han confirmado que tengan una relación sentimental, Roger González e Ismael Zhu han sido señalados en diversos momentos por no gritarle al mundo su amor, pero ahora lo que se rumorea es que la presunta pareja ya no se encuentra junta, ya que el famoso locutor y conductor dio a conocer que se fue de vacaciones con otra persona.

"El Chino", como es conocido Ismael Zhu, se lo ha visto varias veces junto a Roger González en los destinos turísticos que visitan. Sin embargo, esta vez no ha sido así. Para sorpresa de todos los seguidores de sus redes sociales, el exconductor del show Venga la Alegría se habría ido a festejar su cumpleaños número 43 en la playa sin su inseparable amigo.

Roger Gonzalez y "El Chino" son muy buenos amigos y todos rumorean que tienen una relación.

En el video que dio a conocer su estadía en la playa, aparecen varios de sus seres queridos que lo acompañan. A Roger se lo ve sosteniendo un pastel de cumpleaños en los brazos con el que después inicia una gran guerra con todos los presentes y termina en la arena. En los comentarios se puede ver que sus fans le desean lo mejor.

Hay que destacar que otro de los proyectos audiovisuales que subió a sus cuentas oficiales es uno en el que aparece con un atuendo vaquero. Roger González está sentado al filo de un corral junto a otro joven y en la leyenda escribe “Secreto en la montaña” como alusión a la producción cinematográfica lanzada en 2006 y protagonizada por los actores Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, cuya trama es la relación escondida de dos hombres que cuidan un rancho.

Aunque la producción no fue del todo agradable para los seguidores, ya que recibió varios comentarios en donde preguntaban por su amigo "El Chino", otros más le pedían que grabara el video junto a Ismael y que recrearan algunas de las fuertes escenas que se viven en la película.

La producción de Roger González que emula la película "Secreto en la mañana".

El famoso chef recientemente realizó una emotiva felicitación en sus redes sociales, pues no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el cumpleaños de su compañero. Cabe destacar que el público aprovecho la ocasión para puntualizar lo bien que se ven juntos y que deberían de "aceptar" lo que aseguran que hay entre ellos.

“Las palabras sobran, cuando existen amigos que te vienen a cambiar la vida.¡Feliz cumpleaños @rogergzz ! Que la vida nos de muchos viajes, en muchas vidas más. Mientras tanto, qué fregón coincidir en esta”, son las palabras que se leen desde el Instagram oficial del exintegrante de MasterChef con las que acompañó la serie de imágenes.