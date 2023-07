Lo dijo en serio: esto es lo que Adara Molinero nunca hará en televisión

Adara Molinero dejó en claro qué programas no hará en la televisión luego de su paso por el reality Supervivientes. Sin duda, su experiencia por este sacrificado show le dejó más de un aprendizaje.

Adara Molinero llevaba una gran carrera en Supervivientes 2023 e incluso pudo ser ganadora de la edición. Sin embargo, Bosco se adelantó y consiguió alzarse con el cheque de 200.000 euros.

Adara Molinero fue la ganadora del reality "Gran Hermano Vip 7", pero debutó en la misma casa de Guadalix de la Sierra en la edición 17 de este mismo formato.

Ahora ambos disfrutan de su relación fuera del reality, y tras volver a la normalidad, Adara ha podido sentarse a pensar tranquilamente qué quiere y qué no para su futuro profesional a partir de ahora. Puede que la respuesta sorprenda a unos cuantos, especialmente a sus fans, quienes están deseando volverla a ver en televisión.

Adara Molinero, quien ha cambiado su look y ahora está renovada, ha pasado ya por Gran Hermano, Gran Hermano Vip, El tiempo del descuento, Secret Story, y por la última edición de Supervivientes.

Siempre ha dicho que cualquier proyecto en televisión tiene que generar ilusión, y eso no ha cambiado, por eso va a ser complicado verla de nuevo en un reality porque ya en toda su carrera ya pasó por unos cuantos.

"Sinceramente, no sé si volverá a pasar… (sabéis que solo hago cosas que me llamen mucho la atención) pero ojalá nos volvamos a ver a través de esa gran pantalla algún día. Me da mucha pena que todo haya acabado porque me escribís continuamente echándome de menos", ha dejado claro en uno de sus comentarios en su cuenta de Twitter.

Parece que el presente de Adara Molinero pasa por enfocarse en sus redes sociales y en su carrera como influencer, algo que ya hizo cuando salió de GH VIP. En aquel momento, su salud mental se vio resentida por enfrentarse continuamente a críticas, tanto dentro como fuera de la televisión, por qué decidió dar un paso atrás, cuidar su imagen en redes y dedicarse a su hijo y a sus seguidores.

Con Supervivientes Adara Molinero decidió romper el silencio y ahora parece que la joven, después de pasar por Honduras, volverá a la escena a la espera de que le ofrezcan un proyecto que realmente le apasione. Adara Molinero deja en claro en su cuenta de Twitter que no cree que vuelva a participar en televisión si el proyecto no la apasiona.

Sus fans, lejos de presionarla, han sido más que comprensibles y le han compartido muchos mensajes:

"Lo que queremos es que tú estés bien y que hagas lo que hagas vamos a seguirte, a través de IG o lo que quieras compartir con nosotros", "Hija, hay que descansar, que llevamos un troteeeee, disfruta de lo que tienes ahora, que lo que tenga que llegar vendrá, te queremos mucho y aquí estaremos", ha comentado uno de ellos.

"Vuelve cuando te ofrezcan algo que te entusiasme. Yo solo te puedo dar las gracias infinitas por todo lo que has dado por la TV, solo la gente grande sabe cuándo irse y cuando volver", le dedicaba otro más.

Sin duda, Adara Molinero se convirtió en una figura muy reconocida y querida por su público, el cual busca que la influencer siempre elija lo que mejor para ella y su futuro, y que nunca deje de ser feliz.