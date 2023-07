Dani Alves no tiene salida: las imágenes que Dinora Santana no puede ocultar

El pasado 20 de enero Dani Alves fue encarcelado de manera preventiva y lleva 178 días en la prisión de Brians 2 en Barcelona. Su ex mujer Dinora Santana, sus hijos y su madre han sido su mayor apoyo en este tiempo, mientras espera que se celebre el juicio. Hasta ahora el futbolista se ha complicado debido a los cambios en sus declaraciones. Sin embargo, esto no ha sido motivo para que su ex mujer pierda la esperanza de que sea declarado inocente.

En medio de este drama, el programa “Y ahora Sonsoles” emitió las primeras imágenes en exclusiva de la declaración del ex jugador del Fútbol Club Barcelona ante la jueza de instrucción del pasado 17 de abril. En el video Dani Alves señala que mintió para proteger su matrimonio con Joana Sanz y reconoce por primera vez que sí mantuvo relaciones con la joven en la discoteca Sutton antes de finalizar el año 2022.

Las primeras imágenes de Dani Alves después de ser encarcelado.

Esta era la segunda vez que Dani Alves, bajo la mirada atenta de Dinora Santana, se presentaba cara a cara con la jueza tras haber negado de manera rotunda en primera instancia que no hubo contacto sexual.

Con este cambio de discurso, Dani Alves basó su relato en que el consentimiento fue de ambas partes y que no hubo situación de abuso. El futbolista también narra que él y sus amigos fueron custodiados a la mesa 6 de la discoteca y luego le hizo un gesto al camarero para que invitara a las tres chicas. Luego ofrece detalles del encuentro y del desinterés que sintió apenas terminó el acto y que según él habría provocado el enojo y la denuncia.

Dani Alves en el banquillo de los acusados.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", señala Dani Alves en sede judicial. Luego el brasileño añade: "Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna caricia, ningún baile ni ninguna aproximación... ni ella ni sus amigas".