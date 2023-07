Marjorie de Sousa habla de su mala relación con Julián Gil

Marjorie de Sousa y Julián Gil se separaron luego de que naciera el hijo que tiene en común, Matías Gregorio. La ruptura se dio en malos términos, y la actriz llevó adelante un proceso legal contra el argentino por la manutención del niño. Incluso, el conductor no puede ver al niño, situación que ha denunciado en diversas ocasiones suplicando abiertamente a la madre para que lo deje tener contacto con el pequeño.

Lo cierto es que los famosos no llegaron a un buen entendimiento y ahora, la protagonista de la telenovela “La desalmada” respondió a los cuestionamientos que le hizo la prensa sobre el tema, y si le hubiera gustado que la separación se haya dado de otra manera.

La relación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil acabó en malos términos.

"Hay historias que se tienen que contar de una u otra forma, y no todo el mundo las vive igual. Qué digo", expresó Marjorie

Asimismo, hace unos días la actriz se vio envuelta en una polémica al publicar en sus redes sociales una foto de su primer embarazo. Y es que los fanáticos pensaron que la venezolana estaba esperando otro bebé. “Ay, sí. Juraban que era otro embarazo y yo 'relájense, no es otro embarazo'", dijo la ex de Julián Gil.

Marjorie de Sousa reveló que por el momento no quiere tener otro hijo.

Así también, la prensa indagó sobre estado sentimental y Marjorie aseguró que está con “un caballerazo” dejando ver que es el dueño de su corazón en este momento. Sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre, la artista advirtió que no está en sus planes. "Por ahorita no me gustaría tener otro hijo. Claro que sí, ahorita si me pide Matías un hermanito, pero no. Ahorita no quiero niños, quiero seguir mi trabajo y mi carrera", finalizó la venezolana.