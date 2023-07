Emilio Osorio confiesa que no estaba seguro de que le gustaran las mujeres

Luego de su paso por el reality show “La Casa de los Famosos México” y la controversia desatada en relación a que su padre no sería el productor Juan Osorio, Emilio Osorio confesó que no estaba seguro que le gustaran las mujeres. Y es que el joven actor participó hace unos años en la telenovela “Mi marido tiene familia”, donde interpretó a un chico homosexual, cuya pareja era Joaquín Bondoni. Ahí fue que el también cantante dudó de su preferencia y creyó que podría enamorarse de su novio en la ficción.

"Desde morro he sabido que, tanto viejas como hombres, pueden entrar en mi vida si yo lo decido. La verdad, sí tenía la curiosidad y dije 'wey, si ahorita yo beso a este cabrón y me enamoro de él, este wey va a ser el amor de mi vida'", reveló en un pasaje del reality “La Casa de los famosos México”.

Asimismo, Emilo confesó que durante un viaje, intentó acercarse a su colega Joaquín Bondoni para ver si había química entre los dos, pero esto no ocurrió. Aclarando que en su familia no existen ningún tipo de tabúes que no se puedan manejar, Osorio aseguró que las escenas románticas donde le besaba a su compañero de elenco fueron determinantes para saber que él tenía preferencia por las mujeres. "Yo no sentía un pedo. Te lo juro por mi madre, nunca sentí un pedo", advirtió. "Dije 'ok, todo lo que he vivido y toda la fanaticada no me ha acercado a este wey'", reveló.

Lo cierto es que Emilio Osorio sigue de novio con Karol Sevilla, con quien comenzó su relación hace un tiempo atrás y que luego de una ruptura decidieron retomar su noviazgo.