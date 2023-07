El difícil momento de Gaby Espino: “en mi vida había pasado por algo así mi cuerpo”

Uno de los rasgos más cautivantes de la personalidad de Gaby Espino es el positivismo con el que afronta la vida. Y es que la actriz siempre encuentra las palabras justas y transmite una actitud llena de energía a todos sus seguidores cada vez que interactúa con ellos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, recientemente, luego de llegar de sus vacaciones, la venezolana compartió un delicado momento que atravesó con respecto a su salud. Afortunadamente, ha sido solo un susto y la famosa ya tomó acciones para comenzar con su recuperación.

Gaby Espino sufrió un fuerte accidente doméstico.

Así fue que Gaby contó, desde el centro médico donde está siendo atendida, el accidente que sufrió y que le ha afectado a todo su cuerpo. "Yo estaba en mi casa, iba a salir, iba a bajar por las escaleras de la casa y me resbalé horrible. Tenía unas sandalias nuevas lisitas por abajo y me resbalé. La caída es tan fuerte, quedó grabada en las cámaras de seguridad", comentó Espino.

En un principio, la artista venezolana pensó que se había fracturado la cadera, pero no fue así, entonces continuó con su vida sin visitar al médico. Sin embargo, tres semanas después, su cuerpo comenzó a resentir el duro golpe que se dio al caer por las escaleras de su casa.

Gaby Espino está en etapa de recuperación.

"Mi cuerpo me pasó factura y he debido tomar acción hace tres semanas", dijo Gaby, quien se está sometiendo a unas terapias que la ayudan en su recuperación, aunque aún no está al cien por ciento.

"Nunca en mi vida me había caído así, en mi vida había pasado por algo así mi cuerpo. La verdad que no me siento bien, mi cuerpo no está bien después de esa caída, me desajusté toda, estoy muy inflamada. Me caí, volé, me caí y me pegué en la cadera contra la escalera, muy, muy, muy feo", expresó Espino.

Si bien al parecer el proceso de recuperación será largo y difícil, como es costumbre en Gaby, avizora un panorama alentador. "Voy a estar bien. Ya tomé acción que eso es lo más importante", finalizó al actriz y presentadora venezolana.