Xuxa reveló los traumas que le dejó su historia con Pelé

La ex cantante, actriz y presentadora brasileña reapareció en los medios para contar absolutamente todos los episodios de su vida. Uno de ellos narra su historia con la leyenda del fútbol, Pelé, y Xuxa reveló los traumas que le dejó esa relación.

Pasando por diferentes entrevistas, La Reina de los Bajitos fue desnudando algunos episodios de su carrera y su vida, principalmente desde sus inicios hasta su pico, momento en el que su vida profesional y personal se vieron fusionadas y algunos de sus amores se hicieron públicos.

Maria da Graça Meneghel, nombre de nacimiento debido a una promesa que su padre, Luís Floriano Meneghel, le hizo a la Virgen de Gracia ante el peligro de muerte que tenían tanto ella como su madre, Alda Flores da Rocha, corrieron durante el parto aquel 27 de marzo de 1963. El apodo Xuxa se lo dio su hermano Vladimir y ella lo incorporó legalmente a su nombre en 1988.

Fue durante su adolescencia que todo el Brasil la conocía, ya que fue una modelo que apareció en la portada de más de 80 revistas con tan solo 16 años. Esto la llevó a conocer al hombre más importante de ese país y, posteriormente, entablar una relación muy polémica, ni más ni menos que Edson Arantes do Nascimento.

Ella tenía 17, él tenía 40, y ese noviazgo fue más celebrado que criticado en aquellos tiempos. “Realmente con él fue mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser”, le contó al podcast Quem Pode, Pod, del canal de YouTube GIOH, luego de confesar que estaba deseosa de perder su virginidad y que, cuando lo hizo con un joven, no fue la gran cosa.

La pareja duró alrededor de seis años, pero le dejó algunos traumas. “Él inventó que teníamos una ‘amistad colorida’ y yo, con 17 años, lo repetía (…) Él me decía que las mujeres le coqueteaban, pero que cuando estaba teniendo sexo pensaba en mí”, expresó Xuxa, luego de contar de que el astro del fútbol “tenía tres personalidades: Pelé, Dico y Edson”.

“Tuve que aceptar la traición sin querer. No era una relación abierta. Yo no tenía derecho a hacer nada, pero él si podía, porque era Pelé. (…) Como era mi primer hombre, no podía compararlo para así darme cuenta de que eso no era saludable”, recordó para luego contar que no toleró más la situación y decidió separarse.

Luego contó que fue Ayrton Senna quien la ayudó a sanar esos traumas y con quien se descubrió más como mujer, pero también reconoció: “No puedo decir que (Pelé) haya sido una persona que no amé y que no fue importante”.