Grettell Valdez conquista con un coqueto bikini dorado

Grettell Valdez conquistó las redes con una de sus últimas publicaciones donde aparece luciendo un coqueto bikini dorado, que fue celebrado por sus fanáticos, quienes quedaron boquiabiertos con el look que presentó la actriz. Con un bikini dorado metálico, la famosa confirmó que es unas de las mujeres favoritas de internet, robándose todas las miradas con la coqueta prenda que lució en esta ocasión.

Grettell Valdez utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores unas fotografías en las que se la ve en un yate con el mar de fondo, presumiendo de su espectacular figura con un traje de baño que conquistó a sus millones de admiradores.

"Yo me junto con los que cantan canciones, los que no tienen envidia, los que me miran bonito, los que tienen respuestas, los que cuando aparecen me alegran el día... @theyachtexperiences #todoconamor #julio gracias por siempre estar los amo", fue la frase que escribió Valdez para acompañar las imágenes que compartió en Instagram.

La famosa derrochó sensualidad y estilo con un coqueto conjunto dorado metálico que constaba de un escotado top y una parte de abajo decorada con flecos, con el que impuso tendencia y se llevó todos los halagos y piropos.

Grettell Valdez se ha convertido en una de las favoritas en las plataformas digitales que tiene presencia, y en esta oportunidad conquistó a sus más de 3.8 millones de seguidores en Instagram, quienes destacaron su belleza. “Que increíbles fotos”, “Golden queen”, “estás cañona”, “espectacular baby”, “divina”, “regia”, “hermosa”, “bella y hermosa” y “wow, te ves hermosa y atractiva Grettell”, fueron algunos de los comentarios halagadores que recibió la actriz.