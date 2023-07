Estos fueron los momentos más escandalosos de La Casa de los Famosos

Sin duda, el reality show La casa de los famosos tiene a más de uno pegado a la pantalla. El programa de Televisa tiene algunos nombres muy importantes a los cuales seguir y también varios escándalos que están sonando cada vez más fuerte.

El programa conducido por Galilea Montijo y Mauricio Garza se transmite a través de Canal 5, de lunes a viernes a las 22:00, mientras que las galas de eliminación se dan los domingos a las 20:30, por la señal de Las Estrellas.

Como muchos de los reality show de México y del resto de Latinoamérica, La Casa de los Famosos trajo, en poco tiempo, algunos escándalos que merecen ser repasados.

Los momentos más escandalosos de La casa de los famosos

Lista con el orden de los eliminados

Se filtró en las redes sociales una lista con los nombres del orden de los eliminados, incluso hasta el ganador. Los primeros cuatro coincidieron, fueron Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz y Raquel Bigorra, pero el quinto, que iba a ser Jorge Losa, fue reemplazado por Paul Stanley.

Este cambio, según comentaron muchos fans, se debió a que la producción se dio cuenta de que se filtró la lista y entonces decidieron cambiar el rumbo de los eliminados. Según lo que ésta informa, Paul Stanley iba a ser el cuarto finalista, junto con Poncho de Nigris, Bárbara Torres y Sergio Mayer, e iba a quedar en el cuarto puesto. Y, finalmente, el ganador sería Poncho de Nigris.

Wendy Guevara avisó que ella no ganará el certamen

La celebridad de 29 años le comentó a Apio Quijano que ve imposible que una persona trans gane el concurso:

"No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘La jota ganó’. Yo siento que Emilio (Osorio) podría ganar, para mí; Emilio, Raquel, Poncho, tú eres muy fuerte, y Bárbara, nada más para mí".

Todavía falta para que este show finalice, por lo que quedaremos a la espera de más escándalos por parte de La casa de los famosos. Sin duda, uno de los realities más polémicos de los últimos años.