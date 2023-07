El papel que se le negó y destroza a Jennifer Lawrence: "Me mata no..."

Jennifer Lawrence es sin dudas una de las actrices más famosas del mundo Hollywood. Podría decirse que difícilmente algún papel se le haya sido negado porque ha demostrado ser una actriz todoterreno, sin embargo hay una excepción a la regla y sí hubo una película para la que audicionó sin tener éxito: Alicia en el País de las maravillas.

Cualquier persona del planeta reconoce el talento interpretativo de Jennifer Lawrence, como así también su bello rostro y esa personalidad tan chispeante que la caracteriza. Pero, a diferencia de lo que muchos puedan creer, no siempre consigue lo que quiere.

Jennifer Lawrence audicionó para Alicia en el país de las maravillas, pero el papel fue para Mia Wasikowska.

Y no nos referimos a su intento por interpretar el papel de Bella en la mítica saga Crepúsculo, una historia que se confesó hace un par de años. De hecho cuando se estrenó dicho film en 2008, la actriz estaba filmando sus primeras películas como Garden Party, The Poker House y The Burning Plain.

Pero, como decíamos, no hablábamos del papel de Bella en Crepúsculo que terminó siendo interpretado por Kristen Stewart, sino que hacemos hincapié en otro gran éxito que se le fue negado como Alicia en el país de las maravillas.

Aquella película de 2010, dirigida por el emblemático Tim Burton, contó con la presencia emblemática de Johnny Depp junto con Anne Hathaway, Helena Bonham Carter y Crispin Glover, y el hecho es que Jennifer Lawrence audicionó para ponerse en la piel de Alicia, la protagonista. Sin embargo, no logró ser elegida.

“Es el único papel que me mata no haber conseguido y la única vez que me destrozó no conseguir el puesto”, confesó la intérprete de 32 años en una entrevista concedida al programa de radio de .The Howard Stern Show.

Jennifer Lawrence luego protagonizó Los Juegos del Hambre, su obra emblema.

Quien terminó adueñándose del rol de Alicia fue la australiana Mia Wasikowska. Sin embargo, a pesar de haber perdido el papel en ese entonces, Jennifer Lawrence destacó el trabajo de su colega, dijo que le gustó la interpretación que hizo y que de hecho ella nunca podría haber sacado tan bien el acento británico.

Pero el tiempo le dio revancha a la estadounidense, que años después de haber sufrido tanto por ese papel terminó logrando su salto definitivo y consagratorio dentro de Hollywood con la saga de Los Juegos del Hambre, a partir de 2012.