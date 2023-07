Anuel AA insiste y lanza un nuevo sencillo donde nombra a Karol G

Luego de la polémica desatada entre Anuel AA, su ex Yailin “la más viral” y el rapero mexicoestadounidense Tekashi69, con quienes cruzó explosivos mensajes en redes sociales hace unos días, el reguetonero ha lanzado su nuevo sencillo llamado “Baby” en colaboración con Quavo. La canción, que es una fusión de trap y género alternativo, fue producida por DJ Luian, Mambo Kungz e Hydro, y lo que más llamó la atención es que el puertorriqueño vuelve a insistir nombrando en la letra a su ex novia Karol G.

Así es que el papá de Cattleya no deja de expresarle a la colombiana las ganas que tiene de volver con ella, a pesar de que “La Bichota” ya esté rehaciendo su vida amorosa con su compatriota, el cantante Feid, quien ha sido blanco también de algunos ataques por parte de Anuel AA.

Anuel AA sigue deseando que Karol G vuelva con él.

"Todas las babies en la city me están texteando, pero la que me gusta se dejó del novio y 'tamos conectando", dice una de las frases de la nueva canción del reguetonero. "Sé que está en un proceso, acaba de dejarte. Regresa como JLo regresó a donde Ben Affleck", se escucha en otro verso del sencillo de Anuel, mostrando su deseo de que Karol G vuelva con él.

Pero hay una frase en la que el puertorriqueño nombra específicamente a la colombiana. "Tirándole a mi ex, como Becky G y Karol. Ella llamó a su amiga y más amigas invitaron", dice la canción.

En su última canción, Anuel AA nombra específicamente a Karol G.

Cabe recordar que Becky G y Karol G grabaron en colaboración el tema "Mamiii", que habla de un ex amor tóxico. "No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial", dice la canción de las artistas, que muchos fans aseguran fue dirigida a Anuel.

Mira el video

Pero eso no es todo, Anuel AA redobló la apuesta y en sus historias de Instagram, además de promocionar su nuevo sencillo con Quavo, publicó una imagen del video musical “S91” de su exnovia Karol G, al que decoró con emojis de fuego, dejando en claro que no baja los brazos y que está dispuesto a todo para volver a conquistar a “La Bichota”.