Yailin “la más viral” contra todos: “la gente dice que soy una ignorante, pero los ignorantes son ellos”

La historia de Yailin “la más viral” es muy particular, como muchos otros artistas que, antes de que la fama, los premios y el dinero le llegaran, hacían de todo para poder sobrevivir, e incluso muchos de ellos como la ex de Anuel AA, salir de la pobreza en su República Dominicana natal. Y es que la exponente del género urbano no era la mujer de cuerpo fatal, uñas largas y pelucas que es hoy, más bien era una joven delgada y con una imagen muy alejada a la que le tiene acostumbrados a sus fanáticos.

En una reciente entrevista para el programa dominicano “Peluche Radio”, la cantante habló de todo, de su duro pasado siendo una desconocida y también de su mediática actualidad. "Siempre me he mantenido. Toda mi vida siempre la he vivido alegre, a mí nadie me ha bajado mi ánimo", expresó Yailin, quien contó orgullosa que a sus 19 años se compró su primer auto “Honda Civic”.

Yailin dijo que a pesar de todas las dificultades que pasó en su infancia y juventud, nunca bajó los brazos.

Asimismo, la intérprete de “Pa’ ti”, recordó que fue víctima de bullying en la escuela, aunque eso nunca la desanimó, por el contrario, aprendió boxeo para defenderse de todas las personas que querían propasarse con ella. Es por ello que ha sabido cómo lidiar con los ataques que recibe hoy día, y tiene muy en claro que ella le hará frente y se defenderá de cualquier amenaza que se le presente. "La gente dice que soy ignorante, pero los ignorantes son ellos. Que piensen lo que quieran", sentenció Yailin.

También recordó la muerte de su padre, que fue el momento más trágico de su vida. "Yo perdí a mi padre en un accidente de tráfico y eso me dolió mucho. Mi mamá decía que yo era el varón de la casa", comentó la cantante, quien vivió con su madre y su hermano mayor luego de que falleciera su progenitor.

Gracias a un DJ amigo, Yailin comenzó cantando en pequeños lugares de su barrio.

Lo cierto es que desde que tenía 10 años de edad, Yailin hizo de todo para poder traer un poco de dinero a la casa, para luego comenzar su carrera artística gracias a aquellos amigos que creyeron en ella, como un DJ que le consiguió espacios para cantar en pequeños lugares del barrio. "Ella siempre ha picado (trabajado), haciendo trenzas, cobraba", contó su mamá Wanda durante la entrevista.

La popularidad de Yailin comenzó a aumentar cuando su compatriota “El Alfa” la invitó a participar en uno de sus videos musicales. "Él me dio un apoyo y me dio el toque que me faltaba y si me eligió a mí fue porque vi un talento. Yo le di gracias a él, por él yo estoy aquí, yo era reconocida en los barrios", expresó la dominicana.

Así fue que Yailin comenzó a dedicarse de lleno a la música, y fue en este ambiente en el que conoció a Anuel AA, padre de su hija Cattleya, con quien se casó pero se separaron y las relaciones entre ellos están cada vez más tirantes. Recientemente, la cantante ha lanzado su propia línea de ropas para bebés que se llama “Cattleya Babies”, en honor a su pequeña.