El llamado que le cambió la vida a John Krasinski

John Krasinski se convirtió en uno de los actores emblema de la industria del entretenimiento. Desde que explotó como uno de los actores de The Office, sitcom que protagonizó junto a Steve Carrell y un gran reparto, su vida dio un giro drástico y se consagró como uno de los grandes artistas de Hollywood. Todo comenzó con un llamado

Hijo de una enfermera y un médico, John Krasinski nació el 20 de octubre de 1979 en Newton, Massachusetts, y tiene dos hermanos mayores. Siempre fue un apasionado por la literatura y el cine, pero no sabía que ese sería su futuro.

John Krasinski junto a Emily Blunt, su esposa desde 2010.

Antes de seguir su carrera universitaria, pocos saben que el actor enseñó inglés en Costa Rica. Luego se inclinó por la carrera de artes dramáticas y se recibió en escritura creativa en la Universidad de Brown.

Sabiendo sus habilidades de narrador, John Krasinski hizo una de sus primeras pasantías como guionista en Late Night, con Conan O’Brien. Fue entonces cuando se mudó a Nueva York con la intención de conseguir algún trabajo.

El esposo de Emily Blunt tenía la gran esperanza de conseguir un papel dentro de la industria, pero el camino no iba a ser nada sencillo y de hecho, como sucedió con varios actores antes de triunfar, estuvo a punto de dejar atrás sus sueños.

Para 2005, ya había trabajado en nueve restaurantes. ¿Por qué? Porque siempre lo echaban por la misma razón: llegaba un momento, en pleno trabajo, que dejaba de atender a los clientes para irse corriendo a un casting. En ese entonces volvía tras fracasar en las audiciones, pero tenía que buscarse un nuevo empleo.

John Krasinski cambió su vida con su paso por The Office.

Un día decidió ya no volver a intentarlo, estaba cansado de rebotar y pensó que no era lo suyo. Sin embargo, su madre lo motivó a que insistiera un poco más, que no se dé por vencido todavía y que siga luchando.

Tres semanas después llegó el llamado que John Krasinski tanto estaba esperando: lo habían elegido para el papel de Jim en The Office. No sabía si el show iba a tener luz verde tras el piloto, pero era una señal de que la suerte empezaba a cambiar. Hoy ya consagrado en Hollywood, John Krasinski protagoniza la serie Jack Ryan de Amazon.

El resto es historia conocida: todos lo recuerdan por su papel de Jim Halpert, The Office fue un verdadero éxito y tras la serie comenzó a ascender en la industria. Recientemente viene de brillar con su papel protagónico en Jack Ryan, la serie más vista de Amazon y parte de las novelas de Tom Clancy que está estrenando su cuarta temporada.