Eduardo Verástegui revela que fue amenazado de muerte

Es sabido que el actor mexicano Eduardo Verástegui viene militando desde hace un tiempo en espacios que ayudan a tomar conciencia sobre diversas problemáticas. Ahora, volvió al cine como productor del film “Sound of Freedom”, protagonizada por Jim Caviezel, para dar su punto de vista sobre un negocio que se ha vuelto muy lucrativo, representando uno de los delitos que más dinero mueven en el mundo. Se trata del tráfico infantil para explotación sexual, y en esta película se hace un crudo retrato de esta vil situación por la que atraviesan millones de menores de edad.

Según ha revelado Eduardo, este film le ha ocasionado varios problemas, entre ellos amenazas de muerte por parte de grupos delictivos que no quieren que salga a la luz el tema, sin embargo, el actor no ha dado ni un paso atrás con su producción. “Me han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales", confesó Verástegui en una entrevista para “Mezcal TV”.

"Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra yo siento que es una oportunidad para volar. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, aquí la pregunta es ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa", continuó el productor mexicano.

Asimismo, Eduardo Verástegui aclaró que este proyecto le resultó muy complicado sacar adelante. "Nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática. Nos decían que 'bueno, esto no es para nosotros', 'esto no es negocio', o '¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?', puras negativas", explicó el actor.

Para finalizar, Eduardo aseguró que existen grupos criminales muy poderosos que no quieren que se hable del tema y es por ello que intentan boicotear la película “Sound of Freedom”. "Había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores. Los invito a que vean la película y después que le cuenten a todo el mundo lo que vieron. Juntos vamos a terminar con el tráfico de niños para explotación sexual", concluyó Verástegui.