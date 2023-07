Así de hermosa luce Ana Lilian de la Macorra, la actriz de Paty de Chavo del Ocho

Su nombre completo es Ana Lilian de la Macorra Apellániz, ella es una psicóloga clínica, productora y exactriz mexicana, que se hizo conocida mundialmente por participar en los programas El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito; entre los años 1975-1980, obteniendo el rol permanente de Paty en 1978 en la mencionada tira.

La serie de El Chavo del Ocho dejó marcada en la memoria colectiva a varios de sus personajes, como Doña Clotilde, Ñoño, Don Ramón y, por supuesto, la querida Paty. Aunque se trató de un personaje secundario, muchos la recuerdan como la simpática niña de quien El Chavo y Quico estaban enamorados.

Paty junto al Chavo del Ocho.

La particularidad que tiene este personaje es que fue interpretado por cuatro actrices. Patty Juárez (de quien el personaje recibió su nombre), Rosita Bouchot, Ana Lilian de la Macorra y Paty Strevel. Sin embargo, la más recordada y la que se llevó las miradas de todos fue Ana Lilian.

Hace un tiempo la exactriz mexicana habló sobre su experiencia con Univisión y dijo lo siguiente: "Me dijeron cómo tenía que hacerle y pues lo hice y yo les agradezco un montón a todos por la paciencia que me tuvieron, jamás tomé un curso de actuación y todos se morían de la risa si me equivocaba y me ayudaban en la toma dos o en la toma cincuenta", comentó Ana Lilian de la Macorra.

Así luce actualmente Ana Lilian de la Macorra, la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del Ocho.

A diferencia de las otras actrices, Ana Lilian dejó la actuación para ejercer su verdadera pasión: la psicología. El Chavo del 8 fue debut y despedida para la actriz de Paty. Hoy en día a sus 64 años es una psicóloga reconocida y cada vez que aparece en los medios y redes sociales se lleva los suspiros de todos.