Andrea Legarreta se confiesa entre lágrimas: “no me veo con alguien más, Erik es el amor de mi vida”

El pasado 12 de julio Andrea Legarreta celebró su cumpleaños número 52 rodeada de su familia, y fue justamente su expareja Erik Rubín quien publicó en su cuenta de Instagram una foto de la querida conductora acompañada de un romántico mensaje de felicitaciones donde dejaba en claro que la sigue amando. A esto, en un encuentro con reporteros, la presentadora confesó entre lágrimas que el padre de sus hijas es el amor de su vida.

Así también, Andrea fue agasajada por sus compañeros del programa “Hoy” de Televisa, quienes la llenaron de abrazos y cariños, y en donde también recibió la visita de varios amigos que no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla y entregarle regalos por su día.

El día del cumpleaños de Andrea Legarreta, Erik Rubín le dedicó un romántico mensaje de felicitaciones.

Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de Erik Rubín

A la salida de su programa, Andrea Legarreta se tomó el tiempo para conversar con la prensa que la estaba esperando fuera del canal. Lo reporteros aprovecharon para felicitarla y fue inevitable hablar sobre el amoroso mensaje que le envió Erik Rubín por su cumpleaños. Asimismo, le preguntaron si estaba dispuesta a estar con otra persona, a lo que la conductora, en medio de lágrimas, dijo que no podría estar con nadie ya que Erik es el amor de su vida.

Andrea Legarreta confesó que no se ve con nadie más que no sea Erik Rubín.

"La verdad no sé, al final no sé qué vaya a pasar con nosotros pero ahí está el amor, también de familia, la unión, el apoyo, las porras, el ser agradecidos el uno con el otro. No sé, a ver qué sorpresa nos trae la vida", comenzó reflexionando Andrea, para luego largarse a llorar.

Fue en ese momento en el que la presentadora confesó que no podría estar con alguien más en este momento, porque el amor de su vida es definitivamente Erik Rubín. "La verdad no me veo con otra persona. No tengo espacio, no sé si estoy completa pero no se me antoja, yo no me imagino, ves cuando no te imaginas con alguien más en tu vida, hoy por hoy no me imagino. Yo creo que hemos sido una pareja bien bonita, por eso cero, ni lo pienso ni me detengo ni ganas ni la cosquilla, nada. Erik es el amor de mi vida, eso es absoluto, es real", expresó Andrea Legarreta visiblemente emocionada.